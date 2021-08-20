《日入而息》李寧、信義玻璃及招行染藍，港交所推Ａ股期貨產品

《今天重點》﹡李寧（０２３３１）、信義玻璃（００８６８）及招商銀行（０３９６８）

染藍，剔除交行（０３３２８）；攜程集團（０９９６１）納入恆生科技指

數，剔除新東方在綫；（０１７９７）

﹡國企指數納入李寧、京東物流（０２６１８），剔除世茂（００８１３）及

海螺水泥（００９１４）

﹡港交所（００３８８）１０月１８日推出ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數

期貨合約；證監會批准港交所推出Ａ股指數期貨合約；香港推Ａ股指數期

貨，中證監表示吸引境外長期資金配置

﹡傳恆大（０３３３３）或向越秀地產出售灣仔總部大樓，擬套現約１５６億

﹡人大押後反制裁法納入附件三，港府稱全力支持、執行及配合；譚耀宗稱委

員長會議暫不表決《反制裁法》納附件三，將繼續研究



《即日市況》﹡恆指低收４６６點報２４８４９，科指跌１４８點報５８９５



《深滬股市》﹡重拳監管滬指恐慌收挫１﹒１％，外資兩日流出兩百億



《美元匯價》﹡美匯突破技術阻力，後市審慎看好；歐元最新報１﹒１６７１╱７２，日圓

最新報１０９﹒７４╱７５



《公司業績》﹡煤氣（００００３）半年純利升５７﹒５％至４２億元，派中期息１２仙

﹡中國澱粉（０３８３８）半年純利升逾４５％至１﹒４９億元，不派息

﹡佳兆業（０２１６８）半年賺２億人幣升７６％，不派息

﹡中海宏洋（００８３６）半年純利升近３３％至２７億元人民幣，息８港仙

﹡潤電（００８３６）半年純利升１２﹒７％至５１億元，息２５仙

﹡光控精技（０３３０２）半年賺４５１﹒７萬坡元，增近８０倍，派息

０﹒７３港仙

﹡聯合能源（００４６７）半年多賺１﹒３倍，不派息

﹡亞證（００２７１）半年盈轉虧蝕４８７９﹒５萬元，不派息

﹡東方海外（００３１６）半年盈利升２６﹒５倍，連特息共４﹒４１美元

﹡金科（０９６６６）半年賺５﹒３億元人民幣，升８０﹒３６％，不派息

﹡莊士中國（００２９８）擬派特別息每股８﹒５仙

﹡福祿（０２１０１）半年純利升１﹒７％至７２４６萬元人民幣，不派息

﹡天保能源（０１６７１）中期少賺８６﹒５％，不派息

﹡森松國際（０２１５５）中期少賺３１﹒８％，不派中期息

﹡華誼騰訊娛樂（００４１９）中期虧損收窄至７１９萬港元，不派息

﹡彩客化學（０１９８６）中期賺８３０６萬元人民幣，跌四成，派３﹒９分

﹡灣區發展（００７３７）半年虧轉盈賺２﹒８７億元人民幣，派息９﹒３分

﹡金達控股（００５２８）中期多賺４１﹒５％至１４２８萬元人幣，不派息

﹡仁恆實業（０３６２８）中期純利升２９％至１６８萬元，不派息

﹡華潤燃氣（０１１９３）中期多賺３６％，中期息１５仙

﹡辰興（０２２８６）中期少賺６０％至２０４３萬元人民幣，不派息

﹡順豪物業（００２１９）半年虧轉盈賺１４３７萬元，不派息

﹡芯成科技（００３６５）半年純利３２８８萬元，升４﹒９％，不派息

﹡華大酒店（００２０１）中期虧轉盈賺８７５﹒４萬元，不派息

﹡核心經濟投資（００３３９）中期虧損收窄至３２５﹒９萬元，不派息

﹡金力集團（０３９１９）中期純利按年跌６０﹒４％，不派息





《公司資訊》﹡港交所（００３８８）１０月１８日推出ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數

期貨合約

﹡煤氣（００００３）上半年本港煤氣銷售量按年跌２﹒８％

﹡ＥＳＲ（０１８２１）料收購ＡＲＡ後新經濟資產管理規模升至５３０億美

元

﹡ＮＴＴ與有線寬頻（０１０９７）建立策略性合作夥伴計劃

﹡上坤地產（０６９００）悉數增持上海住宅物業項目，涉２﹒６億元人民幣

﹡大生農業金融（０１１０３）附屬遭申請破產重整涉欠５５９萬元人民幣，

安徽法院受理

﹡小米（０１８１０）與各造車團隊進行交流洽談，惟未有合作意向決議

﹡中國趨勢（０８１７１）限期前未能復牌，下周一起除牌

﹡科創板審批緩慢，傳商湯科技擬本月底率先赴港ＩＰＯ

﹡完美醫療（０１８３０）主席歐陽江行使購股權，涉５００萬元

﹡佳兆業美好（０２１６８）２０２３年目標淨利潤為不低於１０億元人民幣

﹡思摩爾（０６９６９）冀３－５年內看到醫療霧化領域研究成果及表現

﹡香港航天科技（０１７２５）料年底發射「金紫荊星座」第一編隊衛星的後

續衛星

﹡海通恆信（０１９０５）提供再保理服務，收費約２３７萬元人民幣

﹡國泰（００２９３）１０月起要求員工及外判商接種疫苗，１２月起不接受

檢測證明

﹡華泰瑞銀（０８００６）購Ａ股中航高科股份涉款１８９﹒２萬元

﹡傳裁約２００人，保誠香港：部分員工定期評估後需離職會提供支援

﹡諾輝健康（０６６０６）附屬將投資於醫療技術基金，涉資３０００萬美元

﹡森松國際（０２１５５）擬建立生物製藥高端裝備製造基地

﹡香港小輪（０００５０）何志盛將退任總經理，李嘉豪接任

﹡中電信（００７２８）７月５Ｇ套餐用戶淨增７０６萬戶



《神州民企》﹡傳恆大（０３３３３）或向越秀地產出售灣仔總部大樓，擬套現約１５６億



《中國要聞》﹡７月財政支出增速創一年低，分析指財政積極力度不強

﹡人大常委會表決通過個人信息保護法、計劃生育法等；人大通過個人信息保

護法，１１月起施行

﹡昆明樓價跳水現恐慌，當地要求房企不得惡意降價

﹡杭州個人房東可繞開中介自主線上掛牌

﹡中鋼協倡議企業主動降低出口總量，減少能源資源消耗

﹡國產遊戲廠商發聯合聲明，批淘寶允許網店售盜版遊戲

﹡傳萬達輕資產將獲２８億美元融資，籌資目標超額完成

﹡易綱稱守住貨幣「總閘門」，改善民營小微企金融服務

﹡中汽協表示７月商用車產銷同比分別跌約３３％和３０％

﹡波羅的海乾貨指數創１１年新高，今年累漲超１８０％

﹡乘聯會表示８月狹義乘用車零售銷量預計同比下降９％

﹡內地打擊原油進口配額交易，７月沙特供應環比減一成

﹡人行１００億逆回購利率持平，本周淨回籠１０００億元；８月ＬＰＲ利率

如預期不變，連續第十六個月持穩

﹡浙江金華實施新建商品住宅公證搖號公開銷售

﹡廈門市住房局約談部分平台：杜絕引導群眾炒房

﹡被曝陷千億債務危機，鉅盛華表示寶能系部分產品現逾期

﹡２０２１胡潤世界５００強：蘋果居首，騰訊阿里維持前十

﹡今年以來科創板股ＩＰＯ募資額達１００２億元人民幣

﹡平安銀行表示房地產貸款集中度未超標，調整政策護航

﹡最高法與中證監建立「總對總」在線訴調對接機制

﹡信銀國際大灣區按揭計劃覆蓋深圳珠海等一手及現契住宅物業

﹡恆瑞醫藥半年績遜色，財報提「精兵簡政」疑承認裁員

﹡廣東保險業協會否認參與成立「保單管理中心」

﹡外匯局表示７月銀行結售匯順差９８億美元；外匯局王春英稱７月外匯收支

及外匯供求更加均衡

﹡中方表示國際社會應一道幫助阿富汗有關派別對話溝通

﹡中儲糧集團與中國安能集團簽署戰略合作協議

﹡香港推Ａ股指數期貨，中證監表示吸引境外長期資金配置

﹡拜登稱台灣如被攻擊美國將回應，強調對台政策未變

﹡外交部表示拜登有關台灣的評論或是口誤，中國必須統一



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，台積電超越騰訊成為亞洲市值最大



《其他消息》﹡人大押後反制裁法納入附件三，港府稱全力支持、執行及配合

﹡人大常委會通過任命李國章為基本法委員會委員

﹡元朗街站自認「我有份打」八旬老翁涉７２１案被捕

﹡港大生容頌禧保釋覆核聆訊排期至下周五，繼續還柙

﹡政府刊憲，擬取消言語治療師總工會登記

﹡政府修例配合機場三跑系統啟用，新例明年５月底生效

﹡譚耀宗稱委員長會議暫不表決《反制裁法》納附件三，將繼續研究

﹡港媒表示人大常委會議延遲表決將反外國制裁法納入基本法附件三

﹡前屯門區議員曾振興宣布已離港

﹡本港上月破產申請回升至６０１宗，按月升３％

﹡深股通額度全日流出２５億元，陸股通連續兩日淨流出；滬股通全日流出

４６億，外資流走１０８億創近１個月多

﹡Ｕｂｅｒ收購的士網約平台ＨＫＴａｘｉ

﹡人行香港發２５０億人幣央行票，投標總量超２﹒９倍

﹡唐家成再獲委任為大學教育資助委員會主席

﹡據報海航債權人掛牌出售半山頂層公寓，作價或高達５﹒２億元

﹡證監會就應對基金所涉及的氣候相關風險發表諮詢總結；證監會批准港交所

推出Ａ股指數期貨合約

﹡中原ＣＣＬ創新高後回軟０﹒４９％



《重拳監管》﹡官媒表示互聯網強監管是陣痛也是機遇；加快完善互聯網診療辦法，更好保

障就醫購藥；白酒座談會探討資本炒作酒價，並非打壓酒企

﹡中秋前監管資本圍獵，傳市監總局今開白酒行業座談會

﹡汽車數據安全管理規定十月施行，維護國安保個人權益

﹡加皇財富管理表示數字經濟相關行業或吸引中國監管關注



《新冠肺炎》﹡本港新增２宗輸入確診，患者均已接種兩劑疫苗

﹡國家衛健委表示累計接種新冠病毒疫苗逾１９億劑次

﹡台灣新增６宗本土確診，１宗死亡個案

﹡歐洲商務協會批港府重新收緊隔離安排，促訂退出策略

﹡邱騰華稱暫無發現妮歌潔曼團隊違反免檢安排

﹡星港不再討論旅遊氣泡，兩地商會料交通模式將改變

﹡梁子超稱港星防控政策不一樣，無條件建立疫苗氣泡

﹡陳肇始稱要求機管局改善轉機防疫安排

﹡鍾南山稱中國年底或超八成人接種疫苗，建立群體免疫

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