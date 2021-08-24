中手游（０３０２）中期純利升近３７％至３﹒９４億人幣，不派息

《經濟通通訊社２４日專訊》中手游（００３０２）公布，截至２０２１年６月３０日止半

年純利３﹒９４億元（人民幣．下同），按年升３６﹒７６％；每股基本及攤薄盈利１５﹒２３

分，不派中期息。

期內收益２１﹒８億元，升２７﹒１９％；毛利８﹒４億元，升５７﹒９９％；除稅前溢利

４﹒２３億元，升４０﹒１９％。（ａｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告



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