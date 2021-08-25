京東健康（０６６１８）中期虧損收窄至４﹒５５億人幣，不派息

《經濟通通訊社２５日專訊》京東健康（０６６１８）公布，截至２０２１年６月３０日止
之中期業績，期內溢利虧損收窄至４﹒５５億元（人民幣．下同），而去年同期虧損５３﹒５９
億元，每股基本及攤薄虧損約１５分，不派中期息。
期內，集團收入１３６﹒３８億元，升５５﹒３７％；毛利３３﹒０７億元，升
４９﹒１５％。（ｗｅ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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