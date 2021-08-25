佳兆業健康（００８７６）半年虧轉盈６０６７萬元，不派息

《經濟通通訊社２５日專訊》佳兆業健康（００８７６）公布，截至２０２１年６月３０日

止半年淨利６０６７萬元，而上年同期淨虧損６０５萬元，每股盈利１﹒２仙，不派息。

期內收入１﹒０３億元升３５﹒５７％，毛利５４０６萬元升４６﹒４２％；毛利率５２﹒

３４％、按年擴充３﹒８８個百分點。（ｒｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司正式通告



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