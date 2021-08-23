《股林淘金－林家亨》訓修實業利潤增，復派息回饋股東

《股林淘金》疫情爆發時，許多傳統行業大受打擊，連帶股市受挫，股民怨聲載道。訓修實

業（０１９６２）是其中一間受影響的企業。訓修實業專注於髮品的製造與銷售，已在全球髮品

市場建立獨特的競爭優勢。集團總部位於香港，在中國及孟加拉分別設有生產中心。

集團的業績表現繼續有理想增長，截至今年６月３０日止的半年業績，錄得收入達５﹒４９

億元，比同比上升４９﹒１％；集團的毛利達１﹒１７億元，較同比增加３４﹒１％，毛利率達

２１﹒４％；而集團的純利於該期間達３０８０萬元，較去年同期的６５０萬元增加

３﹒７倍。

隨著疫苗接種率上升，人流管制措施放寬，市場對理髮服務及髮製品需求反彈，集團純利增

長較預期為佳，較去年同期上升超過３﹒５倍。

人流管制和社交距離等措施放寬使髮廊和髮製品需求逐漸恢復，預期將能夠帶動集團銷售收

入上升；疫情驅使的互聯網更普及化亦改變了大眾的生活方式，例如作為非洲編髮髮廊主要顧客

的非洲裔女性轉而透過互聯網學習自行設計髮型和編髮，使辮子產品自去年下半年以來仍維持強

勁需求。隨著疫情逐漸明朗，相信市場對訓修髮製品的需求只會持續高企，帶動業務穩定上升，

前景可期。

集團在業績回暖之際宣布恢復派息，董事會宣派中期股息每股股份１﹒３仙，較２０１９年

的１仙高出三成，合共約為８９０萬元﹒若其成交量有所增加時，投資者可以考慮吼低吸納，宜

設止蝕價在１０％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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