《日出而作》油價連跌７日，余偉文指正與內地就理財通研最後詳情

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３５１２０．０８ 升 ２２５．９６點╱０．６５％

標普５００ ４４４１．６７ 升 ３５．８７點╱０．８１％

納斯達克 １４７１４．６６ 升 １７２．８８點╱１．１９％

倫敦富時１００ ７０８７．９０ 升 ２９．０４點╱０．４１％

法蘭克福ＤＡＸ １５８０８．０４ 升 ４２．２３點╱０．２７％

巴黎ＣＡＣ４０ ６６２６．１１ 升 ２０．２２點╱０．３１％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．８７，歐元兌美元１．１６９６



《最新資訊》﹡先瑞達醫療公開超購６５３﹒５倍，一手中籤率３％

﹡美股上周累跌，周五道指收升２５５點

﹡美匯周五自逾９個月高位回落，傳耶倫支持鮑威爾連任

﹡富時羅素旗艦指數季審出爐，愛美客等７１隻Ａ股納入

﹡拜登提名伯恩斯為美國新任駐華大使

﹡據報中國擬要求赴美ＩＰＯ企業交出數據管控予第三方

﹡大山教育（０９９８６）料中期轉賺最少１８００萬人幣

﹡永恆策略（００７６４）料中期虧轉賺最多３１５０萬元

﹡恆達集團（０３６１６）料中期純利增最少３５％

﹡美力時（０１００５）料中期虧轉賺最多３４００萬元

﹡華記環球（０２２９６）料中期綜合盈利多２０％

﹡新銳醫藥（０６１０８）料中期虧轉賺１１０萬元

﹡鼎立資本（００３５６）料中期虧轉賺最少３５萬元

﹡永旺（香港）（００９８４）料中期虧損最多２﹒７５億元

﹡豆盟科技（０１９１７）料中期淨虧損增６０％

﹡東陽光藥（０１５５８）料中期錄虧損

﹡金禧國際（０００９１）料中期虧損減最少３０％

﹡指尖悅動（０６８６０）料中期純利跌最多５５％

﹡星星集團（０１５６０）料中期盈轉虧３３００萬元

﹡飛揚國際（０１９０１）料中期虧損最多８０００萬人幣

﹡晨訊（０２０００）料中期持續經營虧損最多６千萬元

﹡烯石電車（０６１２８）料中期虧損擴大３０％

﹡現代傳播（０００７２）料中期虧損最多１１００萬人幣

﹡雅高控股（０３３１３）料中期虧損３９００萬人幣

﹡新明中國（０２６９９）料中期虧損增３億人幣

﹡融科控股（０２３２３）料中期虧損減４０％

﹡歡喜傳媒（０１００３）料中期盈轉虧少於１億元

﹡市民促再派消費券，林鄭需考慮政府財政及香港經濟

﹡比特幣有望重返五萬美元關，其他幣種價格造好

﹡Ｈ＆Ｈ（０１１１２）斥６﹒１億美元購美國貓狗營養補充品品牌

﹡中核能（００６１１）半年純利升２８％至３６２１萬元，息２﹒７６仙

﹡中國中藥（００５７０）中期盈利升２７％，派息６﹒６６港仙

﹡中國投資基金（００６１２）半年虧損收窄至４８５２萬元，不派息

﹡中華銀科技（００５１５）料投資５億人幣建廠生產印刷電路板

﹡中煉化（０２３８６）半年多賺７％至１３﹒５億人幣

﹡天安（０００２８）半年純利升８２﹒８４％至３﹒６６億元，不派息

﹡天津津燃（０１２６５）掛牌售集寧底價降１１％至９１３３萬人幣

﹡火岩（０１９０９）半年純利升２８％至２﹒７２億元，不派息

﹡正榮地產（０６１５８）中期盈利近１２億人幣升３３％，不派息

﹡伊泰煤炭（０３９４８）２１億人幣增持伊泰化工，股權升破９０％

﹡安科系統（０８３５３）全年賺２１４萬坡元升近７倍，不派息

﹡百濟（０６１６０）抗體藥物百澤安針對鼻咽癌上市申請獲中國受理

﹡貝康醫療（０２１７０）申請轉換為Ｈ股全流通

﹡京東方精電（００７１０）９０００萬人幣合資產銷智能汽車顯示器件

﹡協合新能源（００１８２）３億元售電廠予中國電力，料賺逾２億元

﹡杭州市委官員相繼落馬，傳涉螞蟻金服ＩＰＯ貪腐案，螞蟻否認

﹡金輝集團（００１３７）上市附屬再斥１﹒３億元購貨船

﹡信利國際（００７３２）１４５萬人幣增信利光電０﹒８２％股權

﹡南方錳業（０１０９１）半年虧轉盈２２０６萬元，不派息

﹡律師行遭中證監調查，比亞迪半導體中止上市

﹡春立醫療（０１８５８）Ａ股發行獲上交所科創板上市委員會通過

﹡高陽科技（００８１８）附屬獲１１７０萬元增資，股權降１９％無盈虧

﹡國藥（０１０９９）半年純利升２３％至３５﹒８億人幣，不派息

﹡國藥科技（０８１５６）發行１億元可換股債券，年息７％

﹡康寧醫院（０２１２０）１﹒６億人幣購浙江平陽長庚怡寧醫院

﹡創建集團（０１６０９）獲６工程項目，合同額逾２億元

﹡復星醫藥（０２１９６）１﹒８億人幣購蘇州百道醫療近５９％股權

﹡港股陷技術熊市，專家籲避科技股

﹡華檢醫療（０１９３１）半年多賺逾１倍至７８８９萬人幣

﹡華寶國際（００３３６）中期虧轉賺４﹒８億人幣，派息６﹒４港仙

﹡黑石私募房地產投資，高靈活性吸客

﹡匯鑫小貸（０１５７７）終止發行資產支持證券

﹡愛高（００３２８）溢價２％發新股，籌１７０４萬元

﹡新城悅（０１７５５）半年純利升５２％至２﹒８６億人幣，不派息

﹡新創建（００６５９）１９％億元售合營２０％予廈門港務（０３３７８）

﹡瑞銀「１００％可持續投資組合」，亞洲管理規模年半增３﹒５倍

﹡瑞麗醫美悉數增持面部植入物中國分銷商股權，涉９５００萬人幣

﹡榮暉國際（００９９０）５﹒１億人幣合營投資鐵合金，持控股權

﹡滬杭甬（００５７６）寧滬（００１７７）皖通（００９９５）財團商終止

收購

﹡綠葉製藥（０２１８６）創新型生物製品獲准開展ＩＩ期臨床試驗

﹡寰宇（０１０４６）售中移動（００９４１）股份，料收益１３０萬元

﹡築友智造（００７２６）溢價逾３３％發３億新股，籌近３億元

﹡擎天軟件（０１２９７）合作發展中國數字化碳核查整體服務

﹡豐盛控股（００６０７）遭新光圓成提起仲裁



《國企紅籌》﹡中國財險（０２３２８）中期純利增２５％，不派息

﹡金風科技（０２２０８）中期盈利升４５％，不派息

﹡洛陽鉬業（０３９９３）中期純利升１﹒４倍，不派息

﹡國電科環（０１２９６）１﹒３億人幣售深Ａ中環股份，料賺１億人幣

﹡德合（００３６８）半年虧損收窄至７８２﹒６萬元，不派息

﹡天津發展（００８８２）料中期純利增１﹒３倍

﹡北大青鳥（０８０９５）附屬服務所在湖南南嶽區旅遊區重新開放



《神州民企》﹡奧園（０３８８３）中期純利２１億人幣跌２７％不派息

﹡灣區黃金（０１１９４）遭入稟清盤呈請，申請今早復牌

﹡摩比（００９４７）半年盈轉虧５７５７﹒６萬人幣，不派息

﹡中國秦發（００８６６）料中期虧轉賺最少４﹒４億人幣

﹡卓爾智聯（０２０９８）料中期純利跌超過９０％

﹡康大食品（００８３４）料中期虧損３９８０萬人幣



《中國要聞》﹡巴基斯坦再發生針對中國人自殺式襲擊致２死３傷

﹡人行罰郵儲行等五銀行共１５４１萬，涉違反信用採集

﹡中證監指出推動中美審計監管合作，深化內地與香港互聯

﹡傳高瓴資本高管張某被限出境，北京警方表示造謠者被拘

