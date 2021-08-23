《牛熊志選－陳其志》資金流入騰訊認購證及牛證部署反彈

《牛熊志選》恆指上周沿著５天線顯著下滑，周五（２０日）跌穿７月尾低位２４７４８點

，最低曾見２４５８１點，繼續維持「一浪低於一浪」的下跌形態，技術走勢偏淡，暫宜先行觀

望。恆指牛熊證資金流情況，截至周四（１９日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約

１﹒９７億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約１﹒５９億港元資金淨流

出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至周四（１９日），恆指牛證街貨主要在收回價

２４６００點至２４８９９點之間，累計相當約１２７３張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２６４００點至２６６９９點之間累計了相當約９９０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升２﹒８個波幅點至２０﹒２％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

３﹒８個波幅點至２２﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅上升１﹒３個波幅點至２１﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至

３０﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升２﹒７個波幅點至３８﹒９％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至３３﹒８％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升２﹒２個波幅點至３５﹒０％；建行（００９３９的引伸波幅上升２﹒４個波幅點至

１８﹒７％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２５﹒０％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至１８﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升３﹒１個波幅點至３０﹒３％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升３﹒０個波幅點至２６

﹒１％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約２﹒６３億元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使

價約５００元至５４６元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒６倍至８﹒３倍；牛證方面，資

金留意收回價３９０元至４０７元之間的較貼價條款，收回距離約４﹒３％至８﹒３％，槓桿約

１０﹒１倍至１７﹒０倍。另外，阿里（０９９８８）相關認購證及牛證期內錄得約

６３２４﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價１８４元至１９８元附近的中長期及長期價

外條款，實際槓桿約５﹒５倍至７﹒１倍；牛證方面，資金留意收回價１３０元至１５０元之間

的較貼價條款，收回距離約５﹒０％至１７﹒７％，槓桿約４﹒８倍至１３﹒３倍。

至於看淡資金流方面，期內阿里的相關認沽證及熊證合共錄得約７３７﹒０萬元資金淨流入

部署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１５２元至１７３元附近的中期價外條款

，實際槓桿約３﹒４倍至３﹒５倍；熊證方面，資金主要留意收回價１７５元至２４０元附近的

條款，收回距離約１０﹒８％至５２﹒０％，槓桿約１﹒８倍至８﹒１倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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