《運籌帷幄－梁業豪》大跌市近底時吸納強勢股的竅門

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒３５％和

３２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。大家都應會留意到，近日本欄將中線與長線的實際持貨量

不斷地調低，以配合港股持續向淡的局勢發展。於淡友大戶完全控制了大局的環境下，投資者確

實有這個需要，以免吃虧。須注意的，為降低組合持貨量並非代表後市必然會呈現很大的再跌幅

度，只代表出現這種情況的機會正在增大中，我們應相應地降低於市場內的冒險程度，以配合最

新形勢。

大家可能會認為，港股已經錄得這麼大的跌幅，若現時買入強勢股，應該不怕吧。筆者於過

往教授的投資課程內，也會教過學員，最強勢的股票會於整體大市的跌浪末期才會顯著急挫，卻

很快便會急速回升，結束大市的跌浪。因此，愈強勢的股票，宜愈於大市最接近跌浪底時才吸納

，才屬上算。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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