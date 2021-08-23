《一周攻略－周進略》悲觀充斥，柳暗花明？

《一周攻略》環球市場氣氛，近期利淡主導，不必太花心力，已經可以找到一大堆悲觀的理

由。



＊病毒變種，復甦拖慢，估值受損＊



遠的有全球疫情一波幾折，本來以為可以隨著疫苗接種帶來群體免疫，但正如醫學專家早已

預告，變種只是遲早的事，而變種後可能更大傳播力，亦可能殺傷力較大，故此，當前變種相繼

出現，正是應驗了上述預言。大家要把疫情緩和後，經濟重啟，復甦反彈的好處，重新評估，由

原本一面倒樂觀，繼續打個不多不少的折扣，以反映現實。如此一來，股市估值方面，尤其傳統

經濟為主的企業，難免較為敏感，是以即使是強如美股，早前由中小型企業為主的相關指數，亦

跑輸大型股份，完全有跡可尋。

當然，不遠不近的悲觀理由，當然是早前預計疫情受控後，大家爭相為復甦將出現的延後需

求作準備，由最終消費向上伸延，如此的引伸需求直達大宗商品中的能源原材料，繼續在各層面

的價格上反映出漲價的形態，最終在物價指數顯示出壓力，令人擔心通脹加劇，各地中央銀行不

得不出手降溫，由原來一面倒的量寬低息，轉為退市縮表和加息等，當然對於一眾企業，不論新

舊經濟，一律有估值下調的作用。



＊監管加大力度，自行減持配合＊



至於距離較近的，當然是不同行業的監管規範壓力加大力度，消息不絕，投資者為避開風險

和不確定性，自然是先走為敬，有消息固然減持，沒消息亦相應要自行降低比例，形成自我實現

預言式的下降趨勢。投資者正為相關的風險再作評估，以配合這一輪的監管動作。

事實上，資產價格的走勢最客觀，整體風險資產２月中起高位回落至今，反覆走低的格局出

現了，暫時尚未擺脫，甚至有加速的趨勢。當然，過程中，大家認為相關的因素，可以轉了又轉

，變了又變。



＊疫情若惡化，加息非急需＊



然而，悲觀的因素看似多不勝數，但其實加起來亦未必真的太悲觀。可不是嗎？表面上是所

有因素都悲觀，但其實，有時事態發展卻又柳暗花明又一村。例如，假如病毒變種令疫情再度惡

化，影響經濟復甦步伐，這一點當然是不利因素，但最終又有可能逼使央行大員重新思考，究竟

是否真的急需退市縮表和加息。事實上，隨著經濟數據開始有點跟不上預期的大幅造好，最終在

物價增幅上亦會有所反映，屆時央行不會沒有理據去延後退市縮表和加息。值得一提，上周已有

美聯儲的委員，本身一直鷹派，要求加息的，也為此可能性作額外補充說明。



＊高位套牢者眾，短線勝算降低＊



另一個可能是，投資者既然已經自行為一眾可能受到監管壓力波及的股份估值打折扣，沒有

期望便沒有失望，沒有高期望更沒有明顯失望，則反過來可能是中長線的買貨時候也說不定。當

然，眼前悲觀理由充斥，尤其很多人在高位套牢，如今再加注也不是，減持也捨不得，類似心態

者眾，自然減低了短線博反彈的勝算，但中長線可又是另一回事。

無論如何，以目前趨勢看，反覆走低，甚至短期加速走低，仍是主旋律，投資者不宜執意爭

拗，順勢而為最要緊。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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