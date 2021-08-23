《套期保值－蕭猷華》監管風險漸趨尾聲，股市下行空間有限

《套期保值》恆指上周五（２０日）跌穿２５０００點，低見２４５８１點，創去年１１月

初以來新低，相比今年２月時的高位，下跌超過２０％，恆生科技指數創有記錄以來新低，較２

月中以來的高位更下跌了４４％。

內地繼續推出監管整頓政策，市場恐慌情緒持續，上周五（２０日）內地連出「三招」，市

監總局發布《關於召開白酒市場秩序監管座談會通知》，市場憂慮白酒行業強監管政策周期或再

顯現。此外，網信辦等聯合發布汽車數據安全管理規定。加上，官媒發布文章指出，要完善網上

醫療、保障購藥服務安全，消息拖累中港股市急挫。



＊內地擬創造條件推動中美審計監管合作＊



筆者認為投資者已變得驚弓之鳥，意思是內地政策稍有動靜，市場情緒就變得驚慌。其實冷

靜想一想，內地政府根本無意打壓企業發展空間，只是完善一些企業經營手法，營造更加透明、

安全的社會。當然近日內地密集式的調控招數，的而且確令很多投資者消化不了。

剛過去的周末，其實也有一些利好消息，內地證監會指出下半年資本市場改革重點，其中是

要創造條件推動中美審計監管合作，統籌好發展與安全，進一步擴大資本市場開放的政策措施，

加強市場溝通，穩定政策預期和制度環境。



＊港交所Ａ股指數期貨吸引境外長線投資內地市＊



與此同時，中國與香港證監會上周五批准港交所（００３８８）推出Ａ股指數期貨合約，此

舉有利於海外和機構投資者的風險管理之外，更可吸引境外長線資金投資內地股市，鞏固和維護

香港國際金融中心地位。

當然，近日內地監管政策的連續性，的確嚇怕一些投資者，市場需要時間適應，和觀察企業

如何應對。監管機構接二連三對各行業進行整改，導致股市震盪，其實是政府希望提升國民收入

，成為高收入國家的一個過程，短期「陣痛」在所難免，但不要忘記長遠的利好。

內地監管調控政策未停，投資者信心仍薄弱，筆者認為監管風險漸趨尾聲，股市料有反彈，

不過轉勢仍難確定，要待投資者消化內地政策、或政府政策明朗化後，筆者認為投資者某程度上

誤判內地政策，未來或要等更多訊號來修正，故此股市短線仍然反覆，但下行空間有限，長遠來

看，投資者資金許可，很多股份已跌至低殘，應趁低吸納。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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