《專家之言－葉尚志》套現壓力仍大，港股創年內新低

《專家之言》港股上周五（２０日）跌勢出現進一步加劇，恆指再跌了４６０點，跌穿了２

５０００點關口來收盤，是去年１１月４日以來的首次，而大市成交量亦增加至逾２０００億元

，顯示市場現時的總體套現壓力仍大。美聯儲即將收水縮表的憂慮依然是關注點，環球資金仍在

加速套現回流美元，情況帶動了美元指數創出了年內新高，也對各類資產包括股市和大宗商品構

成了壓力。而Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ全球央行行長年會即將在本月２６至２８日舉行，市場

正密切注視美聯儲主席鮑威爾的言論發表，相信短期內的謹慎觀望氣氛將難以消除，要注意市場

的波動性風險仍未過去。



＊反彈阻力下移至２５６００點，美元指數或上試９４關口＊



恆指再次出現低開低走的行情，在盤中曾一度下跌７３４點低見２４５８２點，跌穿了前低

位２４７４８點創出新低點，仍處向下尋底的發展格局，而反彈阻力可以從早前的２６３００點

下移至２５６００點，在總體套現壓力未能消除下，估計現時盤面的彈性仍將受制。恆指收盤報

２４８５０點，下跌４６７點或１﹒８４％。國指收盤報８７４２點，下跌１７４點或１﹒９４

％。另外，港股主板成交金額增加至２０４３億多元，而沽空金額有２９４﹒６億元，沽空比例

１４﹒４２％。至於升跌股數比例是４１８：１３６２，日內漲幅超過１０％的股票有３２隻，

而日內跌幅超過１１％的股票有４３隻。

在環球資金套現回流美元的情況下，美元指數的趨勢表現，將會是我們的主要觀察指標。目

前，美元指數已升穿了３月３１日的高位９３﹒４３７，並且創出了年內的新高，估計在套現回

流壓力下，有繼續上試９４關口水平的傾向。如果美元指數進一步升穿９４﹒８，也就是去年下

半年的反彈高點，情況將會顯示環球資金的回流速度又再加快了，對於各類資產甚至美股，相信

都會帶來壓力。



＊Ａ股走資人民幣偏弱，恆指操作上不宜過分激進＊



事實上，Ａ股近日亦見有明顯的資金外流壓力，滬深股通連續兩日都錄得有逾１００億元人

民幣的淨流出。而人民幣也有偏弱了的表現，最新報１美元兌６﹒４９８９人民幣，但只要未有

走出６﹒６的關口，相信總體情況依然是可控的。至於港股方面，目前仍處於向下尋底的走勢發

展，盤面的套現壓力仍大，估計在短期內是難以消除的，而恆指的反彈阻力已從２６３００點下

移至２５６００點，操作上建議要維持警惕性，目前仍未許過分激進，而未來一周會是關鍵時間

窗口。《第一上海首席策略師 葉尚志》



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