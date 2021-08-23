  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/08/2021 09:05

《專家之言－葉尚志》套現壓力仍大，港股創年內新低

　　《專家之言》港股上周五（２０日）跌勢出現進一步加劇，恆指再跌了４６０點，跌穿了２
５０００點關口來收盤，是去年１１月４日以來的首次，而大市成交量亦增加至逾２０００億元
，顯示市場現時的總體套現壓力仍大。美聯儲即將收水縮表的憂慮依然是關注點，環球資金仍在
加速套現回流美元，情況帶動了美元指數創出了年內新高，也對各類資產包括股市和大宗商品構
成了壓力。而Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ全球央行行長年會即將在本月２６至２８日舉行，市場
正密切注視美聯儲主席鮑威爾的言論發表，相信短期內的謹慎觀望氣氛將難以消除，要注意市場
的波動性風險仍未過去。

＊反彈阻力下移至２５６００點，美元指數或上試９４關口＊
　
　　恆指再次出現低開低走的行情，在盤中曾一度下跌７３４點低見２４５８２點，跌穿了前低
位２４７４８點創出新低點，仍處向下尋底的發展格局，而反彈阻力可以從早前的２６３００點
下移至２５６００點，在總體套現壓力未能消除下，估計現時盤面的彈性仍將受制。恆指收盤報
２４８５０點，下跌４６７點或１﹒８４％。國指收盤報８７４２點，下跌１７４點或１﹒９４
％。另外，港股主板成交金額增加至２０４３億多元，而沽空金額有２９４﹒６億元，沽空比例
１４﹒４２％。至於升跌股數比例是４１８：１３６２，日內漲幅超過１０％的股票有３２隻，
而日內跌幅超過１１％的股票有４３隻。　
　　在環球資金套現回流美元的情況下，美元指數的趨勢表現，將會是我們的主要觀察指標。目
前，美元指數已升穿了３月３１日的高位９３﹒４３７，並且創出了年內的新高，估計在套現回
流壓力下，有繼續上試９４關口水平的傾向。如果美元指數進一步升穿９４﹒８，也就是去年下
半年的反彈高點，情況將會顯示環球資金的回流速度又再加快了，對於各類資產甚至美股，相信
都會帶來壓力。

＊Ａ股走資人民幣偏弱，恆指操作上不宜過分激進＊
　
　　事實上，Ａ股近日亦見有明顯的資金外流壓力，滬深股通連續兩日都錄得有逾１００億元人
民幣的淨流出。而人民幣也有偏弱了的表現，最新報１美元兌６﹒４９８９人民幣，但只要未有
走出６﹒６的關口，相信總體情況依然是可控的。至於港股方面，目前仍處於向下尋底的走勢發
展，盤面的套現壓力仍大，估計在短期內是難以消除的，而恆指的反彈阻力已從２６３００點下
移至２５６００點，操作上建議要維持警惕性，目前仍未許過分激進，而未來一周會是關鍵時間
窗口。《第一上海首席策略師　葉尚志》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話23/08/2021
杭州官員落馬續發酵　阿里巴巴再創上市新低
開市Good Morning23/08/2021
溫傑：市況未明不宜追指數新貴　科技股趁反彈減磅
財經熱話23/08/2021
【陶觀天下】聯儲政策變調在即　中國刺激觀望為主
中國故事20/08/2021
《神州經脈》個人信息保護法獲通過　滬指周瀉逾2%外資續走百億
財經熱話20/08/2021
《股市一周》監管陰霾科技股探底 恒指周挫1541點創9個月低
財經熱話20/08/2021
【重拳監管】官媒籲保障互聯網處方用藥安全 醫療平台股跌跌不休
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金