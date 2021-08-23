【高處未算高】車股成資金「堰塞湖」，專家籲吼ＧＸ中國電車

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２３日報道》港股自六月底起展開跌浪，單計八月開局至今，已

累計跌逾２％。不過，車股卻成功跑贏大市，過去三個月漲逾一成，抗跌力十足！今日大市反彈

，車股彈力更大，當中定必要歸功於比亞迪（０１２１１），半日錄近５億資金淨主動買入。專

家料政策監管消息不斷，受國策庇護的車股成為資金「堰塞湖」，升勢持續。惟多隻車股現價已

處於高位，建議投資者可考慮追入ＥＴＦ──ＧＸ中國電車（０２８４５）。



＊國策支持大方向未變，汽車股持續吸金！＊



要數本年的焦點板塊，非車股莫屬。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》中「行業縱觀」，整個

板塊過去一年漲幅逾７０％，更經常登上資金淨主動買入規模首三甲。

然而，車股也非毫無利淡消息。內地上周五（２０日）公布汽車數據安全管理規定，保障用

戶私隱和維護國家安全，市場憂慮中概汽車股或成監管對象，車股一度隨市下挫。加上比亞迪旗

下半導體業務被終止上市審核，車股對買定吸引力會否自此減退？

今早買家的資金，以行動告訴市場不用過慮！汽車板塊半日錄近７億資金淨主動買入，比亞

迪、吉利（００１７５）及長汽（０２３３３）錄介乎２％至５％升幅。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍ

ｏｒｎｉｎｇ》上表示，只要新能源汽車政策方向未轉，短期波幅不影響整體板塊向上趨勢。話

音未落，佛山市政府最新補助消費者購買新能源汽車，同時統籌加大充電樁等充電設施建設力度

，以及要推動全市公務用車等率先使用新能源車。

事實上，內地７月３０日召開的中共中央政治局會議亦要求「支持新能源汽車加快發展」。

而中國汽車技術研究中心發表《新能源汽車藍皮書》指出：「十四五時期汽車產業將迎來戰略機

遇期，中國新能源汽車的普及會加速」。簡單「加快」一詞已勾起市場無限憧憬，展望中國於２

０２５年汽車市場銷量有望達到３０００萬輛。

除了國策，市場需求亦反映於數據上。據中國汽車工業協會每月公布的數據，全國新能源汽

車產銷持續增加，可見產業在政策及市場雙引擎驅動下發展軌道明確。



＊為免高追汽車三寶，可轉吼ＥＴＦ＊



溫傑補充，國策消息牽一髮動全身，投資者在杯弓蛇影下取態謹慎，直接導致車股成資金堰

塞湖。不過，行內汽車三寶現價高企，建議轉吼ＧＸ中國電車（０２８４５）。

且看ＧＸ中國電車半日的資金流向，錄９７０萬資金淨主動買入，佔成交金額近３０％。大

戶，即單宗成交金額大於１００萬元，主動買沽比率理想，達６６：３４。雖然相對汽車三寶遜

色，但勝在入場費宜人。以半日收市價１８０﹒５元計，一手５０股，未計手續費，入場費僅９

０２５元，相信適合相對謹慎的投資者部署。

