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即市新聞

23/08/2021 17:00

《盤後部署》反彈市空軍偏強，短線或窄幅上落

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上周五美股受惠科技股帶動造好，三大指數皆錄得升幅。港股
今日同告造好，高開３２０點，早段最多升超過６００點，惟之後好淡爭持下，升幅收窄，最後
恆指收報２５１０９，升２５９點或１﹒０５％，主板成交１６９７﹒７７億元。國企指數報
８８１５，升７３點或０﹒８４％。恆生科技指數報６０２１，升１２６點或２﹒１４％。
　　Ａ股兩市造好，上證綜合指數報３４７７，升４９點或升１﹒４５％，成交５６４３﹒０８
億元人民幣。深證成份指數報１４５３５，升２８２點或升１﹒９８％，成交７５８２﹒４１億
元人民幣。
　　ＡＴＭ個別造好，騰訊（００７００）升１﹒９７％，報４３３﹒８元。美團
（０３６９０）今早曾高至２００元，惟之後走勢反覆，收升１﹒０３％，報１９５﹒４元。阿
里巴巴（０９９８８）涉未經用戶同意，擅自將用戶留存的註冊信息洩露給第三方合作公司，股
價曾低見１５１﹒２創上市新低，收跌３﹒６７％，報１５２﹒１元，連跌９日，累計跌幅
２１﹒１５％。
　　今日又有資料顯示，恆大執董史俊平以每股平均價約７﹒０８元出售１００萬股恆大物業
（０６６６６）股份，又以每股均價約４﹒４９元，出售３４４萬股恆騰網（００１３６）股份
，合共套現約２２５３萬元。種種利淡消息令恆大系股份下挫，恆大汽車（００７０８）收跌
２６﹒８６％，報７﹒６８元；恆大（０３３３３）跌１２﹒４％，報４﹒３１元；恆大物業
（０６６６６）跌９﹒１４％，報５﹒４７元。

＊股市偏淡，恆大搏反彈有風險＊

　　恆指日線圖顯示，大市反彈惟收「陀螺陰燭」，反映股市仍趨向偏淡。重磅科技股有升幅但
為大市貢獻不多，貢獻較多的重磅股只有藥明（０２２６９）和港交所（００３８８），科技股
持續被看淡，大市即使回彈亦難有真正向上推動力。從７月頭開始，港股已經經歷「三浪」跌幅
，而且一浪比一浪大，加上ＭＡＣＤ「死亡交叉」裂口逐漸打開，港股短線會否沉底仍未知之數
，相信本周可能會以窄幅上落為主。
　　恆大系股價飛插，但北水愈跌愈買，其中恆大收跌逾一成，滬深北水券商合共錄得淨買入近
８３００萬元，恆大物業則合共錄得兩間券商淨買入近２０００萬元。北水疑似趁低撈貨搏反彈
，惟恆大安危反覆難料，加上大市偏淡，搏反彈風險較高。
　　另外藍籌新貴招商銀行（０３９６８），染藍消息刺激股價造好，惟今日升至高位
６８﹒４５元未能突破保力加通道上線，短期會有升幅但亦有一定阻力，看好者或可待股價稍回
落後再行入市。（ｌｃ）

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