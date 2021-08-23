《台股攻略－黃振宇》台股強勢反彈，重上１６７００點水平

《台股攻略》雖然上周台股走弱，但今日（２３日）乘著美國及外圍股市造好而強勢反彈，

加權指數今早高開，惟尾市輕微回吐，最終收１６７４２點，大升４００點，成交金額為

３６３５億元（新台幣．下同）。

美國科技股造好，刺激電子權值股帶頭上升，台積電今日以５６０元高開，中段最高升至

５７２元高位，收５６６元，升２﹒５％；聯電亦同步上升，收５８﹒６０元，升５﹒２％；聯

發科收９１１元，升４﹒４％；大立光亦升近１％，收２７７０元；鴻海今日有資金追捧，收

１０７﹒５０元，升２﹒９％，而其升勢亦刺激鴻海系股票上揚，其中瑞祺電通升超過７％，收

１０２元；台揚、乙盛─ＫＹ、榮創、建漢、廣宇、正達及陽程亦升３％至６％。航運股持續強

勢，１１隻相關股份以漲停價收市，當中以中小型散裝航運股為主，包括四維航、志信、中櫃、

台航、遠雄港、慧洋─ＫＹ、榮運、新興、中航及裕民。貨櫃股亦走勢凌厲，長榮及陽明分別收

１４４元及１３９﹒５０元，升８﹒７％及６﹒９％，而萬海則以２４８元漲停價收市。東洋今

日宣布，將於本月底代理上市美國Ｉｎｃｙｔｅ公司開發的新藥，成為全球第一款獲美國ＦＤＡ

核准使用於膽管癌的標靶新藥。

雖然大市重上１６７００點之上，但投資者入市意欲不高，升勢能否持續，還有待觀察。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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