《談國論企－黎偉成》美或製造阿富汗難民潮播疫

《談國論企》美軍無法無情地突然提早撤離阿富汗，不僅使地區甚至全球政治經濟陷入難以

言喻的混亂，更嚴重的是有大量歐美多國人民及阿富汗合資格人士急匆匆無檢疫的擁擠的離開，

加上很有可能引發的難民潮，造成大量、大範圍的傳播新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９病毒的惡果，

世界面對新一波特別是變種Ｄｅｌｔａ的惡疫威脅和衝擊，千萬不要掉以輕心。建議中國要更嚴

密的強化「外防輸入」措施，始保「內防擴散」和經濟穩增。



＊中國及各國要力防輸入避新一波惡疫危機＊



塔利班在美軍失驚無神地不打一個招呼便撤離阿富汗，便迅佔喀布爾，所引發的問題繁多、

複雜和嚴重，重點有（甲）最即時和最重大的問題，當然是美國以至歐洲等多國的撤人員、撤僑

民，以及擬撤離阿富汗合資格的人士等，不僅數以萬計，更要在８月３０日之前的有限時間完成

，人多而時間短，加上誰都要早一點離開，安排之混亂、失控，可以想見。但喀布爾機場的核查

證件、負責疏導等人員異常短缺，遂使機場內與外滯留和擁塞大量人士，環境相當惡劣，又有誰

會在如斯惡劣環境進行檢疫？

絕對不可忽視的，是飛機的安全。既然是逃亡式的撤離，飛機能夠擠上多少人就多少人，而

沒有檢疫甚至沒有接種疫苗者，估計遠多於有接種疫苗的，很有可能造成交叉感染，抵埗之後，

所面對的問題有（１）檢疫、（２）隔離、（３）治療或（４）接種疫苗等，際此美國、歐洲的

疫情現時處於再度惡化的劣境，要額外增加外來的特殊醫療負擔，似乎未必有足夠的人力、物力

等條件應對。

同樣的問題，是當到了８月３０日的撤離「安全」期限結束之後，相信仍有頗不少合符合條

件或法則者，未能離開，如之何？阿富汗有許許多多前政府和為外國人服務的人員，更多的是新

政府缺乏信心的人，很有可能聯群結隊的匯合成為難民，使最接近的希臘、土耳其等會首先受到

新的一輪難民潮的衝擊，而難民的目的地當然是英國、法國、德國、意大利等歐洲主要國家，在

防疫的同時，更遇難民潮威脅！

中國與阿富汗的有邊境接壤，約７０多公里，亦宜加強邊境的防控，特別是難民會造成的播

疫威脅，影響到「外防輸入」政策。這不是簡簡單單的對外政治、經濟、人員交往的問題。

須指出（乙）塔利班要組織阿富汗伊斯蘭酋長國新政府，所面對的問題和挑戰相當多，特別

是（Ｉ）美國。美帝國霸權主義者２０年前就「９﹒１１事件」說要攻擊塔利班就馬上出兵，如

今要撤就撤，武力不成，政治經濟等狙擊也就當然少不了，不承認阿富汗新政府是可以預期的拙

作，更卑鄙的當然聯同其盟友政治甚至經濟的圍堵。

要注意（ＩＩ）阿富汗的經濟甚至財政，在過去２０年幾乎完全依賴西方國家的支持。尤其

是美國，對阿富汗政府每年的財政支持達８５億美元，相當於該政府是年之財政支出１１４億美

元約七成半，佔該國ＧＤＰ約４０％。列國投資，力挺阿富汗經濟。



＊中方適度投資建設阿富汗和一帶一路發展＊



至於（ＩＩＩ）中國，與俄羅斯等在政經上，對塔利班的支持，有相當長期的歷史，相信今

後會繼續甚至進一步支持阿富汗伊斯蘭酋長國新政府，乃因（ｉ）聯阿富汗，是為美國對中國、

俄羅斯所謂「制裁」、圍堵的反制裁、反圍堵之舉，即攻美之痛；相信朝鮮、伊朗，以至阿富汗

近鄰巴基斯坦等，亦會示好。（ｉｉ）中國更可以趁機會加大對阿富汗的各項投資和經濟活動力

度，特別是「一帶一路」的聯繫和建設。

再看（丙）拜登，敗象盡露，並尤以在阿富汗撤軍問題為然：（一）拜登說要在２０２１年

１０月份開始撤軍，但美軍於８月份幾乎全撤，事前未有通知阿富汗前政府，甚至拜登似乎事後

始知情，否則就不會再派１０００名美軍到喀布爾助撤，而駐阿富汗的大使館撤得倉卒，美僑在

當地更陷人間煉獄之慘。美軍不受美總統之治，不僅是拜登無能無「威信」，更重要的是美國軍

人和美國人早已厭戰、反戰，越南不義之戰，再接阿富汗！

（二）拜登管治美國無力、無能，更使美國盟友反感日甚。法國總統馬克龍８月２０日與拜

登通電話後，愛麗宮發表的聲明強調將「確保安全撤離過去２０年間冒著極大風險協助北約軍隊

的阿富汗人」，指出這是一種「道德責任」，白宮的聲明則無此語。法、德等於年初亦拒從美之

圍堵中國，明確表示要與中國在經貿等各方面合作。

凡此，皆顯美國正步向國勢不斷轉弱之態，尤其是拜登之無能，惟拜之陰毒不改，故中國得

審慎對美，千萬不要相信似是而非之言，更要對惡性的攻擊作出即時的強烈言論的斥訓，強烈的

行動反制。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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