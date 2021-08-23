《異動股》李寧（０２３３１）獲納入恒指及國指，現升逾２％

《經濟通通訊社２３日專訊》李寧（０２３３１）現價升２﹒６９％，報９１﹒６元，該股

成交約１９萬股，涉資１７５４萬元。

恆指公司上同五（２０日）收市後公布季檢結果，恆生指數成分股納入信義玻璃

（００８６８）、李寧（０２３３１）及招商銀行（０３９６８），但剔除交通銀行

（０３３２８），成份股數目將由５８隻增加至６０隻，９月６日起生效。

同時，恆生中國企業指數納入李寧（０２３３１）及京東物流（０２６１８），剔除世茂集

團（００８１３）及海螺水泥 （００９１４），國指成份股數目維持５０隻。

現時，恆生指數報２５１６９，升３１９點或升１﹒２９％，主板成交４１﹒８１億元。國

企指數報８８６３，升１２０點或升１﹒３８％。恆生科技指數報６０１０，升１１５點或升

１﹒９６％。

即月期指新報２５２０６，升４２６點，高水３７點。即月國指期貨報８８７６，升１５７

點，高水１３點。即月科指期貨新報６０５９，升２０６點，高水４９點。

上證綜合指數報３４２７，跌０點或跌０﹒０１％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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李寧（０２３３１） ９１﹒６０元 升２﹒６９％

安踏（０２０２０） １６３﹒５０元 升１﹒５５％

申洲（０２３１３） １８８﹒２０元 升２﹒２３％

特步（０１３６８） １２﹒１０元 升３﹒２４％

新秀麗（０１９１０） １５﹒３０元 升１﹒５９％

普拉達（０１９１３） ４７﹒００元 升７﹒３１％

波司登（０３９９８） ５﹒５４元 升２﹒４０％

滔搏（０６１１０） １０﹒３６元 升３﹒３９％

迅銷（０６２８８） ５１﹒６０元 無升跌

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（ｌｃ）

