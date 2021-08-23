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即市新聞

23/08/2021 09:25

《異動股》李寧（０２３３１）獲納入恒指及國指，現升逾２％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》李寧（０２３３１）現價升２﹒６９％，報９１﹒６元，該股
成交約１９萬股，涉資１７５４萬元。
　　恆指公司上同五（２０日）收市後公布季檢結果，恆生指數成分股納入信義玻璃
（００８６８）、李寧（０２３３１）及招商銀行（０３９６８），但剔除交通銀行
（０３３２８），成份股數目將由５８隻增加至６０隻，９月６日起生效。
　　同時，恆生中國企業指數納入李寧（０２３３１）及京東物流（０２６１８），剔除世茂集
團（００８１３）及海螺水泥　（００９１４），國指成份股數目維持５０隻。
　　現時，恆生指數報２５１６９，升３１９點或升１﹒２９％，主板成交４１﹒８１億元。國
企指數報８８６３，升１２０點或升１﹒３８％。恆生科技指數報６０１０，升１１５點或升
１﹒９６％。
　　即月期指新報２５２０６，升４２６點，高水３７點。即月國指期貨報８８７６，升１５７
點，高水１３點。即月科指期貨新報６０５９，升２０６點，高水４９點。
　　上證綜合指數報３４２７，跌０點或跌０﹒０１％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　　９１﹒６０元　　　升２﹒６９％
　　安踏（０２０２０）　　　１６３﹒５０元　　　升１﹒５５％
　　申洲（０２３１３）　　　１８８﹒２０元　　　升２﹒２３％
　　特步（０１３６８）　　　　１２﹒１０元　　　升３﹒２４％
　　新秀麗（０１９１０）　　　１５﹒３０元　　　升１﹒５９％
　　普拉達（０１９１３）　　　４７﹒００元　　　升７﹒３１％
　　波司登（０３９９８）　　　　５﹒５４元　　　升２﹒４０％
　　滔搏（０６１１０）　　　　１０﹒３６元　　　升３﹒３９％
　　迅銷（０６２８８）　　　　５１﹒６０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｌｃ）

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