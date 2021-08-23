《異動股》阿里巴巴低開１％，傳內地官員涉螞蟻ＩＰＯ貪腐案

《經濟通通訊社２３日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價跌１﹒２７％，報１５５﹒９元

，以現價計，該股暫連跌９日，累計跌幅１９﹒１８％。該股成交約３４８萬股，涉資５﹒４２

億元。

中紀委周六（２１日）晚間通告，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，

目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。

對於浙江省的人事地震，有網絡傳言稱，落馬的官員涉及到去年一家網絡金融科技公司上市

貪腐案。在２０２０年１１月，浙江一家金融科技公司的上市計劃被緊急叫停。在ＩＰＯ之前，

周江勇家族耗資５億元人民幣搶先購買股份，上市未成獲退５﹒２億元；余杭另一位領導家屬購

入５０００萬元股份，獲退５２００萬元人民幣。浙江其他牽涉者眾，尚不知蔓延何處。

螞蟻集團昨日（２２日）緊急發布聲明回應稱，網傳相關人員入股螞蟻是不實謠言，在此前

ＩＰＯ的發行過程中，公司嚴格遵守兩地法律法規，過程公開透明，不存在謠言中提及的相關人

員入股的情況，更不存在突擊入股及退款相關情況。

現時，恆生指數報２５１６９，升３１９點或升１﹒２９％，主板成交４１﹒８１億元。國

企指數報８８６３，升１２０點或升１﹒３８％。恆生科技指數報６０１０，升１１５點或升１

﹒９６％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） １５５﹒９０元 跌１﹒２７％

騰訊 （００７００） ４４０﹒００元 升３﹒４３％

快手 （０１０２４） ７０﹒８０元 升４﹒０４％

小米 （０１８１０） ２４﹒００元 升２﹒３５％

美團 （０３６９０） ２００﹒００元 升３﹒４１％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ５２０﹒００元 升５﹒２６％

百度 （０９８８８） １３６﹒５０元 升２﹒２５％

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（ｋｓ）

