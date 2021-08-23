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即市新聞

23/08/2021 09:31

《異動股》港交所（３８８）開升近５％，推出Ａ股指數期貨合約

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港交所（００３８８）現價升４﹒５８％，報４８４﹒４元，
重上百天平均線（４７９﹒２６２元），該股成交約４８萬股，涉資２﹒２９億元。
　　香港證監會宣布，批准港交所推出Ａ股指數期貨合約。證監會行政總裁歐達禮表示，推出有
關期貨合約是香港資本市場發展的重大里程碑，鞏固了香港在國際市場上作為金融風險管理和接
通中國市場中心的重要地位。
　　港交所宣布，推出首隻Ａ股期貨產品，新期貨合約將為國際投資者提供一個有效管理其滬深
港通合資格Ａ股投資組合風險的工具，反映愈來愈多國際投資者通過滬深港通進入中國內地市場
。　　　
　　港交所已經與ＭＳＣＩ簽訂新的授權協議，推出以ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數為標的
之期貨合約。ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數將追蹤５０隻通過滬深港通交易的主要滬深股票
表現。這隻離岸交易、並有均衡行業代表性的中國Ａ股指數期貨產品，將於今年１０月１８日推
出。
　　現時，恆生指數報２５１６９，升３１９點或升１﹒２９％，主板成交４１﹒８１億元。國
企指數報８８６３，升１２０點或升１﹒３８％。恆生科技指數報６０１０，升１１５點或升１
﹒９６％。
　　即月期指新報２５２１０，升４３０點，高水４１點。即月國指期貨報８８７９，升１６０
點，高水１６點。即月科指期貨新報６０５９，升２０６點，高水４９點。
　　上證綜合指數報３４３６，升９點或升０﹒２８％，成交４８﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１４２９６，升４３點或升０﹒３０％，成交６５﹒７８億元人民幣。
　　（ｐｌ）

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