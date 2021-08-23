【數據解讀】中紀委刊文：共同富裕非平均主義，配合稅收三次分配

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中央財經委員會會議１７日召開，議題之

一是研究扎實促進共同富裕問題。「三次分配」作為調節收入分配、實現共同富裕的有效路徑，

成為此次會議中的一大關注點。

中央紀委國家監委官網發布主題為「三次分配促進共同富裕」的文章，採訪了兩位專家解讀

，清華大學中國發展規劃研究院執行副院長董煜表示，對於共同富裕，一定要辯證地認識，不能

簡單從字面片面理解，尤其要避免兩個錯誤傾向：一是把它看成只是少數人的福利，二是把它看

成是一種平均主義。一方面，要分階段推進共同富裕，這需要一定的時間，「先富帶後富」依然

會存在，在不同階段，總有一部分人群收入可能相對會高一點，這是正常的。另一方面，要把底

兜住，讓更多的人，尤其是收入水平相對低的人，也能處在一個比現在高得多的水平上。小康不

是整齊劃一的平均主義，共同富裕的原理也是如此，只不過共同富裕的人均收入水平會遠高於小

康。



＊圍繞慈善事業，國家要完善相應的激勵體系＊



中國人民大學副校長劉元春表示，三次分配概念再度提出，並且上升到國家戰略體系層面，

這就意味著下一步圍繞慈善事業，國家要完善相應的激勵體系、保障體系及立法機制。這個激勵

體系必然包括捐贈涉及的一系列稅收政策。目前很多企業的捐贈是免交企業所得稅的，基本上是

捐多少就免多少。國家還會有一些更細緻、更具體的監管舉措，比如審核資金來源，就會看是否

符合慈善標準、慈善法。

劉元春表示，國內早就開展了大範圍的社會慈善活動，大量高收入人群都已經開始積極投身

公益，比如學校教育的捐贈、健康事業的捐贈。不過，有些問題還值得關注：一是中國的稅收激

勵可能不足，西方除了累進所得稅，還有大量的財產稅、遺產稅等徵收安排，同時相應規定了參

與慈善活動後稅收可減免，激勵體系更為充分。二是一些信託安排上，中國的中介組織還不太發

達，如何使得高收入人群、富有階層的捐贈更為順暢、成本更低，值得研究。要對信託法律制度

加以完善，非營利組織、基金會組織在工作創新等方面也需加強。三是進一步弘揚公益慈善文化

。



＊三次分配：主要由高收入人群以慈善公益方式進行＊



劉元春指出，初次分配，是指市場經濟體系中按照各種要素在生產中的作用進行分配，比如

居民收入、資本的投資收益等。勞資關係是決定初次分配水平的一個重要影響要素。再分配，是

指生產之後政府利用稅收與財政支出，在不同收入主體之間進行再分配。再分配主要通過社會保

障、公共服務及一些補貼體系等實現收入分配的相互協調。三次分配，有別於前兩者，主要由高

收入人群在自願基礎上，以募集、捐贈和資助等慈善公益方式對社會資源和社會財富進行分配，

是對初次分配和再分配的有益補充，有利於縮小社會差距，實現更合理的收入分配。

