  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/08/2021 09:37

【數據解讀】中紀委刊文：共同富裕非平均主義，配合稅收三次分配

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中央財經委員會會議１７日召開，議題之
一是研究扎實促進共同富裕問題。「三次分配」作為調節收入分配、實現共同富裕的有效路徑，
成為此次會議中的一大關注點。
　　中央紀委國家監委官網發布主題為「三次分配促進共同富裕」的文章，採訪了兩位專家解讀
，清華大學中國發展規劃研究院執行副院長董煜表示，對於共同富裕，一定要辯證地認識，不能
簡單從字面片面理解，尤其要避免兩個錯誤傾向：一是把它看成只是少數人的福利，二是把它看
成是一種平均主義。一方面，要分階段推進共同富裕，這需要一定的時間，「先富帶後富」依然
會存在，在不同階段，總有一部分人群收入可能相對會高一點，這是正常的。另一方面，要把底
兜住，讓更多的人，尤其是收入水平相對低的人，也能處在一個比現在高得多的水平上。小康不
是整齊劃一的平均主義，共同富裕的原理也是如此，只不過共同富裕的人均收入水平會遠高於小
康。
　
＊圍繞慈善事業，國家要完善相應的激勵體系＊
　
　　中國人民大學副校長劉元春表示，三次分配概念再度提出，並且上升到國家戰略體系層面，
這就意味著下一步圍繞慈善事業，國家要完善相應的激勵體系、保障體系及立法機制。這個激勵
體系必然包括捐贈涉及的一系列稅收政策。目前很多企業的捐贈是免交企業所得稅的，基本上是
捐多少就免多少。國家還會有一些更細緻、更具體的監管舉措，比如審核資金來源，就會看是否
符合慈善標準、慈善法。
　　劉元春表示，國內早就開展了大範圍的社會慈善活動，大量高收入人群都已經開始積極投身
公益，比如學校教育的捐贈、健康事業的捐贈。不過，有些問題還值得關注：一是中國的稅收激
勵可能不足，西方除了累進所得稅，還有大量的財產稅、遺產稅等徵收安排，同時相應規定了參
與慈善活動後稅收可減免，激勵體系更為充分。二是一些信託安排上，中國的中介組織還不太發
達，如何使得高收入人群、富有階層的捐贈更為順暢、成本更低，值得研究。要對信託法律制度
加以完善，非營利組織、基金會組織在工作創新等方面也需加強。三是進一步弘揚公益慈善文化


＊三次分配：主要由高收入人群以慈善公益方式進行＊

　　劉元春指出，初次分配，是指市場經濟體系中按照各種要素在生產中的作用進行分配，比如
居民收入、資本的投資收益等。勞資關係是決定初次分配水平的一個重要影響要素。再分配，是
指生產之後政府利用稅收與財政支出，在不同收入主體之間進行再分配。再分配主要通過社會保
障、公共服務及一些補貼體系等實現收入分配的相互協調。三次分配，有別於前兩者，主要由高
收入人群在自願基礎上，以募集、捐贈和資助等慈善公益方式對社會資源和社會財富進行分配，
是對初次分配和再分配的有益補充，有利於縮小社會差距，實現更合理的收入分配。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話23/08/2021
【陶觀天下】聯儲政策變調在即　中國刺激觀望為主
中國故事20/08/2021
《神州經脈》個人信息保護法獲通過　滬指周瀉逾2%外資續走百億
財經熱話20/08/2021
《股市一周》監管陰霾科技股探底 恒指周挫1541點創9個月低
財經熱話20/08/2021
【重拳監管】官媒籲保障互聯網處方用藥安全 醫療平台股跌跌不休
財經熱話20/08/2021
聯通績後高開低走，大行樂見派息加碼惟普遍維持目標價
財經熱話20/08/2021
【恒指季檢】恒指季檢前翻艇！專家看好潤啤、飛鶴為染藍大熱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金