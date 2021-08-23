《午市前瞻》恒指重上２５０００點，專家看好信義玻璃及李寧

《經濟通通訊社２３日專訊》恆生指數半日收市報２５２９９，升４４９點或１﹒８１％，

主板成交９３９﹒６９億元。恆生中國企業指數報８８９０，升１４７點或１﹒６９％。恆生科

技指數報６０７８，升１８３點或３﹒１％。



＊葉尚志：恆指回升屬正常跌後反彈，２５６００點有阻力＊



恆指經歷上周合共跌逾１５００點後，今日終於回升，重上２５０００點。第一上海證券首

席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恆指今日屬正常跌後反彈，市場主要聚焦外圍本周２

６日於懷俄明州傑克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ），以視像形式舉行的全球央行年會，

以判斷美國未來貨幣政策走向。葉尚志又指，現時市況仍然觀望，資金未見有進一步積極追入，

現時大市第一個阻力位在２５６００點。

恆指季檢結果出爐，成分股將納入信義玻璃（００８６８）、李寧（０２３３１）及招商銀

行（０３９６８），交通銀行（０３３２８）則被剔除，新納入股份包括受國策支持的新能源及

體育用品板塊。葉尚志看好信義玻璃及李寧後市表現，指兩隻股份業績皆理想，而且為龍頭公司

，對行業有代表性，染藍後有助進一步推動股價。信義玻璃可現價買入，目標價看好至４２﹒６

元，穿２４元則需止蝕。至於李寧，葉尚志則指現價較高，回落至８５至８８元水平比較值得吸

納，目標價看１０５元，止蝕價則在７８元。（ｌｃ）

