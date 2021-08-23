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23/08/2021 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》探索共同富裕道路，切忌扼殺創富積極性

　　《娥姐錦囊》國家主席習近平近期多次提及「共同富裕」理念，內地官媒建議在低稅率的前
提下，適時開徵財產稅（如房產稅、遺產贈予稅等）。坊間估計，新政策可能針對大型企業，尤
其是科技行業。雖然理論上有關構思良好，惟人皆有惰性，一旦打破「多勞多得」慣例，或會打
擊民間創富、創新的積極性，最終令經濟和整體社會受損，因此政策實施時，必須保持平衡，不
宜推行過急或走極端，且要管理大眾預期。
　　事實上，增加富人或大型企業稅負，無可厚非，但執行時，要按比例而行，以免造成反效果
，例如英國當年便曾大幅提高稅率，令國民積極性大減，打擊經濟，現時歐美多國的稅率接近４
０％，可以接受，在向庫房進貢之餘，個人和企業仍可保留努力工作所得，未致養懶人。
　　再者，在推動「共同富裕」的理念時，政府宜透過宣傳、教育，改變社會風氣，探索慈善激
勵機制，切忌強迫捐獻。
　　至於當前經濟環境下，是否推行新政適當時機，則難一概而論，歸根究底，最重要是執行細
節並管理大眾預期，若要令貧富懸殊收窄，整體經濟必須蓬勃發展，把餅做大，各人所得的自然
便會增加，政府亦要為人民謀求福利，做好基建、公用事業等基本設施，讓所有人皆可得益。
《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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