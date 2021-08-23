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23/08/2021 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒７億人幣，掃騰訊隊美團

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恆指高開３１９點，報２５１６９點。最高升６０８點報
２５４５８點，最低升１８７點報２５０３６點。恆指收報２５１０９點，升２５９點或
１﹒０５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１９﹒７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、華潤電力（００８３６）、華能國際電力股份（００９０２）；淨賣出最多的
依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、香港交易所（００３８８）。
　　主板成交１６９７﹒７７億元減少１６﹒９％。其中港股通成交３８２﹒７億元，佔總成交
２２﹒５％。

＊騰訊美團恆指恆比皆上調至８％＊

　　雖然近期飽受不利消息困擾，但恆指服務公司上周五公布季檢後，將騰訊比重由６﹒１３％
調高至８％，刺激股價上升。騰訊控股升１﹒９７％報４３３﹒８元，北水淨買入２０﹒９億元
。華潤電力升１３﹒２７％報１８﹒４４元，北水淨買入６億元。華能國際電力股份升２２﹒６
３％報４﹒０１元，北水淨買入３﹒３億元。雖然美團在恆指比重同樣上調至８％，股價同樣受
惠，美團升１﹒０３％報１９５﹒４元，但北水不領情，淨賣出４億元。中國海洋石油跌１﹒３
９％報７﹒７９元，北水淨賣出３﹒３億元。香港交易所升５﹒６６％報４８９﹒４元，北水淨
賣出２﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　２０﹒９５
　　華潤電力　　　　（００８３６）　　　　　　６﹒００
　　華能國際電力股份（００９０２）　　　　　　３﹒２９
　　中國電力　　　　（０２３８０）　　　　　　３﹒１５
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　２﹒０３

　　淨沽出最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒０３
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　－３﹒２８
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－２﹒４０
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－１﹒７５
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　－１﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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