【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒７億人幣，掃騰訊隊美團

《經濟通通訊社２３日專訊》恆指高開３１９點，報２５１６９點。最高升６０８點報

２５４５８點，最低升１８７點報２５０３６點。恆指收報２５１０９點，升２５９點或

１﹒０５％。

按額度計算，北水全日淨流入１９﹒７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、華潤電力（００８３６）、華能國際電力股份（００９０２）；淨賣出最多的

依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、香港交易所（００３８８）。

主板成交１６９７﹒７７億元減少１６﹒９％。其中港股通成交３８２﹒７億元，佔總成交

２２﹒５％。



＊騰訊美團恆指恆比皆上調至８％＊



雖然近期飽受不利消息困擾，但恆指服務公司上周五公布季檢後，將騰訊比重由６﹒１３％

調高至８％，刺激股價上升。騰訊控股升１﹒９７％報４３３﹒８元，北水淨買入２０﹒９億元

。華潤電力升１３﹒２７％報１８﹒４４元，北水淨買入６億元。華能國際電力股份升２２﹒６

３％報４﹒０１元，北水淨買入３﹒３億元。雖然美團在恆指比重同樣上調至８％，股價同樣受

惠，美團升１﹒０３％報１９５﹒４元，但北水不領情，淨賣出４億元。中國海洋石油跌１﹒３

９％報７﹒７９元，北水淨賣出３﹒３億元。香港交易所升５﹒６６％報４８９﹒４元，北水淨

賣出２﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ２０﹒９５

華潤電力 （００８３６） ６﹒００

華能國際電力股份（００９０２） ３﹒２９

中國電力 （０２３８０） ３﹒１５

中國移動 （００９４１） ２﹒０３



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －４﹒０３

中國海洋石油 （００８８３） －３﹒２８

香港交易所 （００３８８） －２﹒４０

小米集團 （０１８１０） －１﹒７５

思摩爾國際 （０６９６９） －１﹒６９

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