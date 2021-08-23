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即市新聞

23/08/2021 15:31

《美元走勢－羅明立》短期仍可優先考慮低位吸納美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒９８　　　１０９﹒８１　　　１０９﹒９３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７２４　　　１﹒１６９５　　　１﹒１７０９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６６２　　　１﹒３６２４　　　１﹒３６４３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１７４　　　０﹒９１５７　　　０﹒９１６２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９１５　　　７﹒７８７２　　　７﹒７９１０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》上周五（２０日）英國公布７月份零售銷售意外不升反降，按月跌２﹒５％，
核心數字亦下跌２﹒４％加上７月份的通脹回落，緩解了英國央行提前收水的壓力。英鎊上周五
跌至１﹒３６，但美元高位有調整壓力，今早（２３日）非美貨幣普遍回升，英鎊亦反彈至
１﹒３６６０。
　　美國聯儲局會議記錄帶出年內可能開始減少買債的信息，刺激美元上升，但現時正面對變種
病毒的威脅，局方的立場可能出現調整。因此，本周後期舉行的全球央行年會將是主席鮑威爾公
開表態的機會，若同意會議記錄顯示的立場，美元可以繼續攀升，否則將有調整可能。短期仍可
優先考慮低位吸納美元。
　　
　　　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７０５　　　１﹒１６１０　　　１﹒１７５０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３６５０　　　１﹒３５５０　　　１﹒３７００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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