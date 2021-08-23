《美元走勢－羅明立》短期仍可優先考慮低位吸納美元

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０９﹒９８ １０９﹒８１ １０９﹒９３
歐元╱美元 １﹒１７２４ １﹒１６９５ １﹒１７０９
英鎊╱美元 １﹒３６６２ １﹒３６２４ １﹒３６４３
美元╱瑞郎 ０﹒９１７４ ０﹒９１５７ ０﹒９１６２
美元╱港元 ７﹒７９１５ ７﹒７８７２ ７﹒７９１０
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《美元走勢》上周五（２０日）英國公布７月份零售銷售意外不升反降，按月跌２﹒５％，
核心數字亦下跌２﹒４％加上７月份的通脹回落，緩解了英國央行提前收水的壓力。英鎊上周五
跌至１﹒３６，但美元高位有調整壓力，今早（２３日）非美貨幣普遍回升，英鎊亦反彈至
１﹒３６６０。
美國聯儲局會議記錄帶出年內可能開始減少買債的信息，刺激美元上升，但現時正面對變種
病毒的威脅，局方的立場可能出現調整。因此，本周後期舉行的全球央行年會將是主席鮑威爾公
開表態的機會，若同意會議記錄顯示的立場，美元可以繼續攀升，否則將有調整可能。短期仍可
優先考慮低位吸納美元。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７０５ １﹒１６１０ １﹒１７５０
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３６５０ １﹒３５５０ １﹒３７００
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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