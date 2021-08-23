【夜期時段】即月期指最新報２５１２９點，升４５點，高水１９點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５１０４點，升２０點，低水６

點，最新報２５１２９點，升４５點，高水１９點，合約成交３００張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８８２２點，升１３點，高水６點，最新報８８２１點，升

１２點，高水５點，合約成交２３４張。



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