恒地（１２）中期純利升１﹒３倍至６５﹒５億元，派息０﹒５元

《經濟通通訊社２３日專訊》恆基地產（０００１２）公布，截至２０２１年６月３０日止

中期業績，純利按年升１﹒３倍至６５﹒４９億元，每股盈利１﹒３５元，每股派息０﹒５元，

按年持平。

期內，收入按年跌１９﹒７％至８７﹒９２億元，除稅前盈利按年升５８﹒３％至

７２﹒４７億元。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告



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