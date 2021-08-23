【新冠肺炎】公會料４５００名菲傭可來港，對市場供應有較大幫助

《經濟通通訊社２３日專訊》菲律賓勞工部長昨日（２２日）宣布，在菲律賓接種新冠疫苗

的傭工，如果能出示菲律賓檢疫局簽發的疫苗接種證明，本月３０日起可入境香港工作，大約

３０００人受惠，又稱香港特區政府已同意安排。由外傭中介公司組成的香港僱傭公會估計可來

港菲傭有４０００至４５００人，公會主席陳東風說，對市場供應有較大幫助，因本港已有３至

４個月無外傭「新血」。



＊至少需要有８００至１０００間酒店房檢疫＊



核實接種紀錄方面，陳東風表示，據他了解，特區政府要求外傭持有的針卡，要顯示接種者

姓名、年齡及證件號碼等個人資料，亦要列明接種了哪款疫苗，指目前菲律賓檢疫局製作的範本

，應該可以符合相關要求。但他說，由於很多菲傭在當地不同地方接種，獲地方政府發放接種證

明後，要再向中央政府申請另一張俗稱「黃卡」的證明，預料每宗個案需等待１至２個月，但相

信外傭要偽造接種證明並不容易。

陳東風表示，業界相當擔心只有一至兩間酒店接受外傭檢疫，並不足夠，認為至少需要有

８００至１０００間酒店房間，否則外傭要輪候檢疫酒店的時間會太長。



＊曾祈殷：若落實程序對社區風險有限＊



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在電台節目表示，如果來港工作的菲傭，已完成接

種疫苗，並在抵港後按既定程序接受隔離檢疫和反覆核酸檢測，通過多個關卡後，相信對本港社

區風險有限。

不過曾祈殷說，檢疫酒店要做好各項感染控制措施，包括有良好的通風、抽氣及過濾系統、

酒店全部員工要完成接種疫苗，上門採樣或收集樣本樽的人員亦要跟足指引等。他建議，重新容

許外傭來港的初期要循序漸進，否則一下子放寬太多配額，會令檢疫酒店負荷太大。（ｈｙ）

