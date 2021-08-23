  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/08/2021 10:36

【新冠肺炎】公會料４５００名菲傭可來港，對市場供應有較大幫助

　　《經濟通通訊社２３日專訊》菲律賓勞工部長昨日（２２日）宣布，在菲律賓接種新冠疫苗
的傭工，如果能出示菲律賓檢疫局簽發的疫苗接種證明，本月３０日起可入境香港工作，大約
３０００人受惠，又稱香港特區政府已同意安排。由外傭中介公司組成的香港僱傭公會估計可來
港菲傭有４０００至４５００人，公會主席陳東風說，對市場供應有較大幫助，因本港已有３至
４個月無外傭「新血」。

＊至少需要有８００至１０００間酒店房檢疫＊

　　核實接種紀錄方面，陳東風表示，據他了解，特區政府要求外傭持有的針卡，要顯示接種者
姓名、年齡及證件號碼等個人資料，亦要列明接種了哪款疫苗，指目前菲律賓檢疫局製作的範本
，應該可以符合相關要求。但他說，由於很多菲傭在當地不同地方接種，獲地方政府發放接種證
明後，要再向中央政府申請另一張俗稱「黃卡」的證明，預料每宗個案需等待１至２個月，但相
信外傭要偽造接種證明並不容易。
　　陳東風表示，業界相當擔心只有一至兩間酒店接受外傭檢疫，並不足夠，認為至少需要有
８００至１０００間酒店房間，否則外傭要輪候檢疫酒店的時間會太長。　

＊曾祈殷：若落實程序對社區風險有限＊

　　醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在電台節目表示，如果來港工作的菲傭，已完成接
種疫苗，並在抵港後按既定程序接受隔離檢疫和反覆核酸檢測，通過多個關卡後，相信對本港社
區風險有限。
　　不過曾祈殷說，檢疫酒店要做好各項感染控制措施，包括有良好的通風、抽氣及過濾系統、
酒店全部員工要完成接種疫苗，上門採樣或收集樣本樽的人員亦要跟足指引等。他建議，重新容
許外傭來港的初期要循序漸進，否則一下子放寬太多配額，會令檢疫酒店負荷太大。（ｈｙ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話23/08/2021
杭州官員落馬續發酵　阿里巴巴再創上市新低
開市Good Morning23/08/2021
溫傑：市況未明不宜追指數新貴　科技股趁反彈減磅
財經熱話23/08/2021
【陶觀天下】聯儲政策變調在即　中國刺激觀望為主
中國故事20/08/2021
《神州經脈》個人信息保護法獲通過　滬指周瀉逾2%外資續走百億
財經熱話20/08/2021
《股市一周》監管陰霾科技股探底 恒指周挫1541點創9個月低
財經熱話20/08/2021
【重拳監管】官媒籲保障互聯網處方用藥安全 醫療平台股跌跌不休
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金