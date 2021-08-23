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23/08/2021 11:18

【新冠疫苗】聶德權：８８％公務員已接種第一劑新冠疫苗

　　《經濟通通訊社２３日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，根據最新統計，至今共有
８８％公務員已接種第一劑新冠疫苗。
　　工聯會郭偉強在立法會委員會問到，早前郵政工會反映郵政署僱員接種疫苗的困難，包括人
手不足等，但至今改善進度仍然未如理想。聶德權回應指，整體公務員接種疫苗的安排順暢，問
題不大，如果有人員面對困難，當局很樂意跟進配合。（ｈｙ）

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