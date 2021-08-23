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即市新聞

23/08/2021 16:24

《小傳日記》芯片難回Ａ，比亞迪起飛；傳賣樓籌旗，恒大系力疲

　　《小傳日記》魚缸上周插水１５００點後，今日終於迎來反彈，朝早一度抽高逾６００點！
不過午後升幅不斷收窄，但仍然重上兩萬五關。
　　恆指季檢結果出爐，信義玻璃（００８６８）、李寧（０２３３１）同招商銀行
（０３９６８）有幸染藍，交通銀行（０３３２８）就慘慘畀人踢走，恆指成分股由５８隻進一
步擴大至６０隻，下周五收市後（９月６日）生效。藍籌新貴齊齊踢高，信義玻璃飆逾７巴仙，
報２９﹒７５銀；李寧彈逾５巴仙，報９３﹒９５銀；招行升逾４巴仙，報６７﹒６銀；交通銀
行挫近４巴仙，報４﹒３７銀。
　　神州網信辦同發改委等五部門上周五聯合發布《汽車數據安全管理若干規定（試行）》，缸
友都以為呠呠車迎來監管冇運行，不過今日佛山市政府常務會議通過最多補助兩萬人幣新能源汽
車買車津貼，即使龍頭比亞迪（０１２１１）半導體子公司響深交所創業板上市有阻滯，股價照
樣急彈，比亞迪反彈近５巴仙，報２６２﹒４銀；五菱（００３０５）飆逾８巴仙，報１﹒４４
銀；長汽（０２３３３）走上近３巴仙，報３２﹒５５銀；小鵬汽車（０９８６８）回升近６巴
仙，報１５０﹒９銀；理想汽車（０２０１５）抽升逾６巴仙，報１１１﹒３銀。
　　據報恆大（０３３３３）計劃將香港總部大樓成幢賣畀越秀地產，雙方接近傾掂數即將簽約
，收購價約為１０５億銀，孖屐就估計恆大都係籌旗還債。日前人行同銀保監的約談恆大，集團
表明以最大決心、最大力度保持公司經營穩定，化解債務風險，維護房地產市場同金融穩定，今
日傳賣樓套現，難怪缸友咁擔心恆大盤數。恆大急潛逾１２巴仙，報４﹒３１銀；恆大汽車
（００７０８）蒸發近２７巴仙，報７﹒６８銀；恆騰（００１３６）走跌逾４巴仙，報
３﹒６４銀；恆大物業（０６６６６）唔見逾９巴仙，報５﹒４７銀，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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