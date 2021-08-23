《小傳日記》芯片難回Ａ，比亞迪起飛；傳賣樓籌旗，恒大系力疲

《小傳日記》魚缸上周插水１５００點後，今日終於迎來反彈，朝早一度抽高逾６００點！

不過午後升幅不斷收窄，但仍然重上兩萬五關。

恆指季檢結果出爐，信義玻璃（００８６８）、李寧（０２３３１）同招商銀行

（０３９６８）有幸染藍，交通銀行（０３３２８）就慘慘畀人踢走，恆指成分股由５８隻進一

步擴大至６０隻，下周五收市後（９月６日）生效。藍籌新貴齊齊踢高，信義玻璃飆逾７巴仙，

報２９﹒７５銀；李寧彈逾５巴仙，報９３﹒９５銀；招行升逾４巴仙，報６７﹒６銀；交通銀

行挫近４巴仙，報４﹒３７銀。

神州網信辦同發改委等五部門上周五聯合發布《汽車數據安全管理若干規定（試行）》，缸

友都以為呠呠車迎來監管冇運行，不過今日佛山市政府常務會議通過最多補助兩萬人幣新能源汽

車買車津貼，即使龍頭比亞迪（０１２１１）半導體子公司響深交所創業板上市有阻滯，股價照

樣急彈，比亞迪反彈近５巴仙，報２６２﹒４銀；五菱（００３０５）飆逾８巴仙，報１﹒４４

銀；長汽（０２３３３）走上近３巴仙，報３２﹒５５銀；小鵬汽車（０９８６８）回升近６巴

仙，報１５０﹒９銀；理想汽車（０２０１５）抽升逾６巴仙，報１１１﹒３銀。

據報恆大（０３３３３）計劃將香港總部大樓成幢賣畀越秀地產，雙方接近傾掂數即將簽約

，收購價約為１０５億銀，孖屐就估計恆大都係籌旗還債。日前人行同銀保監的約談恆大，集團

表明以最大決心、最大力度保持公司經營穩定，化解債務風險，維護房地產市場同金融穩定，今

日傳賣樓套現，難怪缸友咁擔心恆大盤數。恆大急潛逾１２巴仙，報４﹒３１銀；恆大汽車

（００７０８）蒸發近２７巴仙，報７﹒６８銀；恆騰（００１３６）走跌逾４巴仙，報

３﹒６４銀；恆大物業（０６６６６）唔見逾９巴仙，報５﹒４７銀，請請！



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