  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/08/2021 10:00

《投資領域－譚家駿》被誤解與低估的日本股市

　　《投資領域》投資者對於日本股票市場，一直都存在著不少誤解，包括增長緩慢、競爭優勢
減弱等等，但其實日本依然具有領先優勢，日股更加是有大量機遇可供發掘。
　　舉例而言，日本一直存在人口老化問題，自１９９４年至去年３月底為止，日本的名義國內
生產總值（ＧＤＰ）亦確實只增長了９％，但要注意的是，宏觀經濟狀況與企業營運表現並不掛
勾，事實上，期內日本整體企業盈利以美元計，上升了１﹒４倍，遠勝ＧＤＰ的增長率。
　　另一誤解，則是日本科技領域在環球層面上正在失去競爭優勢，但日本其實佔據了三方同族
專利（Ｔｒｉａｄｉｃ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｆａｍｉｌｉｅｓ）中高達４０％的市場份額，由
２００５年開始穩坐在全球第一寶座，緊隨其後的則是美國和德國，它們的市場份額分別是
２７％和１０％。
　　不少投資者也覺得，日本是一個出口主導的經濟體，以及相當依賴於環球貿易，惟以
２０１９年底的數據顯示，出口僅佔日本ＧＤＰ的１８％，遠低於韓國的４０％和德國的４７％
。而日本逾９０％的經常帳盈餘是來自海外市場的利息及股息收益，中國及韓國則分別自淨貿易
當中取得逾１００％和８０％的經常帳盈餘，數據上的比較顯而易見。
　　自２０１５年以來，外國投資者已經將安倍經濟學時期買入的日股沽出了９５％，期間，東
證指數每股盈利上升了３３％，僅略低於美國標普５００指數的３６％，反映日本股市的基本面
相對於一直強勢的美國股市，其實並不遜色。
　　值得一提的是，日本股市亦擁有大量被低估的優勢。

＊１０倍股數量比中國更多＊

　　市場上有「１０倍股（Ｔｅｎ－ｂａｇｇｅｒｓ）」＊的說法，由２０１０年到２０２０年
，印度股市以近２００隻１０倍股名列區內首位，第二位則是日本股市，有超過１５０隻１０倍
股，其後的則是澳洲、印尼及中國，換句話說，日股機遇極多，並非傳統認知上的低增長低回報

　　同樣被低估的，還有日本企業在多個細分行業所具有的全球領導地位，例如亞洲人口佔全球
６０％，日本強勁的消費品牌可望受惠於區內人口結構改善及中產階級崛起。而日本的本地企業
亦不乏長期投資主題，如電商、軟件即服務（ＳａａＳ）、數碼支付及自有品牌折扣店等等。
　　其中，以ＳａａＳ為例，其滲透率在日本仍然非常低，會計及人力資源軟件的滲透率分別僅
為１４％及１９％，美國、英國、澳洲、新西蘭等地的滲透率均遠高於日本，譬如美國的會計及
人力資源軟件滲透率分別為５３％及８１％，日本ＳａａＳ仍有龐大的追趕空間。

＊日股研究覆蓋不足，創造機會＊

　　與此同時，日本股市當中，只有１９％的股票有超過３位分析師覆蓋，８％的股票只有２位
分析師覆蓋，餘下的７３％是處於沒有分析師或只有１位分析師跟進的情況，相對上，美國、西
歐、亞洲（日本除外）超過３位分析師研究的比重分別達７３％、５１％和４６％。由此可見，
日本股市的研究覆蓋面其實相當低。
　　總結而言，日本的股市資訊不對稱，反而可為由下而上的主動型投資者帶來機會，當中不少
被低估的公司有待發掘，並從中創造出額外回報。

＊股價較初始買入價升值１０倍。計算期間為２０１０年７月至２０２０年７月。

《首源投資北亞洲區分銷業務部董事　譚家駿》

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話23/08/2021
【陶觀天下】聯儲政策變調在即　中國刺激觀望為主
中國故事20/08/2021
《神州經脈》個人信息保護法獲通過　滬指周瀉逾2%外資續走百億
財經熱話20/08/2021
《股市一周》監管陰霾科技股探底 恒指周挫1541點創9個月低
財經熱話20/08/2021
【重拳監管】官媒籲保障互聯網處方用藥安全 醫療平台股跌跌不休
財經熱話20/08/2021
聯通績後高開低走，大行樂見派息加碼惟普遍維持目標價
財經熱話20/08/2021
【恒指季檢】恒指季檢前翻艇！專家看好潤啤、飛鶴為染藍大熱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金