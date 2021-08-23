《投資領域－譚家駿》被誤解與低估的日本股市

《投資領域》投資者對於日本股票市場，一直都存在著不少誤解，包括增長緩慢、競爭優勢

減弱等等，但其實日本依然具有領先優勢，日股更加是有大量機遇可供發掘。

舉例而言，日本一直存在人口老化問題，自１９９４年至去年３月底為止，日本的名義國內

生產總值（ＧＤＰ）亦確實只增長了９％，但要注意的是，宏觀經濟狀況與企業營運表現並不掛

勾，事實上，期內日本整體企業盈利以美元計，上升了１﹒４倍，遠勝ＧＤＰ的增長率。

另一誤解，則是日本科技領域在環球層面上正在失去競爭優勢，但日本其實佔據了三方同族

專利（Ｔｒｉａｄｉｃ Ｐａｔｅｎｔ Ｆａｍｉｌｉｅｓ）中高達４０％的市場份額，由

２００５年開始穩坐在全球第一寶座，緊隨其後的則是美國和德國，它們的市場份額分別是

２７％和１０％。

不少投資者也覺得，日本是一個出口主導的經濟體，以及相當依賴於環球貿易，惟以

２０１９年底的數據顯示，出口僅佔日本ＧＤＰ的１８％，遠低於韓國的４０％和德國的４７％

。而日本逾９０％的經常帳盈餘是來自海外市場的利息及股息收益，中國及韓國則分別自淨貿易

當中取得逾１００％和８０％的經常帳盈餘，數據上的比較顯而易見。

自２０１５年以來，外國投資者已經將安倍經濟學時期買入的日股沽出了９５％，期間，東

證指數每股盈利上升了３３％，僅略低於美國標普５００指數的３６％，反映日本股市的基本面

相對於一直強勢的美國股市，其實並不遜色。

值得一提的是，日本股市亦擁有大量被低估的優勢。



＊１０倍股數量比中國更多＊



市場上有「１０倍股（Ｔｅｎ－ｂａｇｇｅｒｓ）」＊的說法，由２０１０年到２０２０年

，印度股市以近２００隻１０倍股名列區內首位，第二位則是日本股市，有超過１５０隻１０倍

股，其後的則是澳洲、印尼及中國，換句話說，日股機遇極多，並非傳統認知上的低增長低回報

。

同樣被低估的，還有日本企業在多個細分行業所具有的全球領導地位，例如亞洲人口佔全球

６０％，日本強勁的消費品牌可望受惠於區內人口結構改善及中產階級崛起。而日本的本地企業

亦不乏長期投資主題，如電商、軟件即服務（ＳａａＳ）、數碼支付及自有品牌折扣店等等。

其中，以ＳａａＳ為例，其滲透率在日本仍然非常低，會計及人力資源軟件的滲透率分別僅

為１４％及１９％，美國、英國、澳洲、新西蘭等地的滲透率均遠高於日本，譬如美國的會計及

人力資源軟件滲透率分別為５３％及８１％，日本ＳａａＳ仍有龐大的追趕空間。



＊日股研究覆蓋不足，創造機會＊



與此同時，日本股市當中，只有１９％的股票有超過３位分析師覆蓋，８％的股票只有２位

分析師覆蓋，餘下的７３％是處於沒有分析師或只有１位分析師跟進的情況，相對上，美國、西

歐、亞洲（日本除外）超過３位分析師研究的比重分別達７３％、５１％和４６％。由此可見，

日本股市的研究覆蓋面其實相當低。

總結而言，日本的股市資訊不對稱，反而可為由下而上的主動型投資者帶來機會，當中不少

被低估的公司有待發掘，並從中創造出額外回報。



＊股價較初始買入價升值１０倍。計算期間為２０１０年７月至２０２０年７月。



《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》



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