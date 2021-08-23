《宏策俊見－陳俊業》央行收水下的部署策略

《宏策俊見》一年一度的傑克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）全球央行會議即將在今

年的８月２６日至２８日召開，市場關注作為全球貨幣政策最大影響力的人物之一的美國聯儲局

主席鮑威爾，會否就「收水」方面釋放更多的訊號。市場傳出美聯儲委員或將於３個月內就啟動

縮減資產購買的計劃達成共識，消息令市場對當局或在９月份會議提出減碼量寬的預期增強，導

致股市一度受壓，避險資產受追捧，資金流入金市及債市，美國１０年期債息一度再次回落至１

﹒２２厘水平。

似乎美國聯儲局在今年內啟動縮減資產購買規模也是意料中的事情，那麼在「收水」周期，

後市將會是怎樣？而早前提及的「四維選股法」仍能適用嗎？



＊先理解「收水╱放水」的背後用意＊



一般來說，我們可以理解「放水」，即中央銀行釋放市場流動性，就是把資金注入金融市場

。理論上，是對金融資產，包括股票價格有利，因為額外的資金會追逐資產價格。但「收水」是

否真的必然讓資產價格受壓呢？這或許不一定，我們細想為何央行要進行「放水」與「收水」？

這是因為央行需要利用這個工具去調節她能控制的事情，一般面對１﹒）通脹過快或經濟過熱，

央行傾向收緊貨幣政策；２﹒）相反，若面臨通縮或經濟萎縮危機，央行則會傾向寬銀根。所以

，假若今次全球央行均有向逐步退出各自的資產購買計劃，那就很大機會是上述１﹒）的情況，

而在這種經濟環境下，股市應能受惠強勁復甦下的盈利增長表現。



＊「四維選股」受惠增長期＊



至於選股法方面，首先我們要理解「四維選股法」的重點是從挑選出在四個不同維度的優質

股，當中不乏「潛能」與「成長」型的都是具備很大盈利增長空間的公司，而正如上文所說，從

歷史角度參考，「收水」周期往往都是配合經濟動能強勁，企業盈利增長的時期。因此，組合持

有具備增長元素的優質公司，其業務發展可以從經濟增長周期中得到更大動力，從而在長線支撐

股價表現。

「四維選股中」，「潛能」與「成長」型均具備盈利增長傾向，是傾向增長股一類，市場或

會擔心增長股將會受到加息所影響。然而，從目前市場走勢來看，美國１０年期債息在「收水」

升溫下是下跌的，這當然與因不確定性提升，而避險資金流入長債有關。但事實上，近期在長息

下行的同時，短息是向上的。短息一般較受利率政策影響，而短息上升是因為未來的加息預期上

升，而長息下行剛好是因為市預期在逐步收水下，未來的增長速率將會有所減緩。



＊長息下降讓增長股到估值更高＊



某程度上，短息升配合長息跌都是利好增長股的。因為在短息方面，短息持續上行反映了資

金成本上升，一般是經濟增長拉動資金需要的情況，表示經濟動力很強。而在長息方面，長息下

行亦能令增長股受惠，因為增長股的盈利多發生在更長的時間點，當長年期息率下降時增長股未

來所折算回來的累計價值便會便高。事實上在市場預計聯儲局主席鮑威爾有機會在

Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ會議上發表縮減買債的訊號後，長期債息已有所回落。



＊須注意政策不確定性令市場波動＊



然而，對於整體大市來說，調整風險或正在上升，因為若以標普５００指數計算，自

２０２０年３月的底位至今的累計升幅已超過１００％，而這段期間未見明顯調整。由於市場討

厭不確定性，若在８月底的Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ會議上出現了令市場驚訝的消息，這將不

排除對整體股市短線表現帶來影響。簡而言之，市場調整風險仍在上升，但預期在長期的企業盈

利增長期下，增長股類將能有較佳表現。《晉裕環球資產管理首席投資策略師 陳俊業》



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