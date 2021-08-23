《每周華語－黃溢華》卡夫亨氏、麥當勞包、漢堡指數、辣椒有價

《每周華語》西方飲食文化與東方大不同。今天東西方的飲食文化交流平世紀有多，各取所

長，互有影響。西方飲食企業不少早已上市，市值驚人。另方面，「生產線」為本的美國飲食集

團，全球發展，亦是美企管理成功的例子。



芝士也好、番茄也好、都是日常重要的飲食材料。卡夫亨氏（Ｋｒａｆｔ Ｈｅｉｎｚ）自

２０１５年合併，成為行內的「巨無霸」之一。加州盛產番茄，西方飲食，少不了番茄。芝士方

面，亦是常用的食物材料。卡夫亨氏合併後，產品更是行銷全球。股價方面，２０１５╱

２０１７年，升至９０美元高位徘徊，２０２０年，跌至２０美元，近一年反彈力不大，由２０

美元升回３８╱３９美元。股價自９０美元下挫７０美元之多，且出現於全球疫情之前，可見卡

夫亨氏面對成本上升及競爭日大，不易大賺。不幸遇上全球疫情，運送成本亦急升，股價不易因

為超低息便上升。



很多年之前，卡夫芝士全球大賣，而亨氏不同的產品亦銷路甚佳。理論上，兩企合併，可以

有更好的產品組合。今天飲食習慣不斷改變，芝士及番茄也不一定再大賣。瑞士芝士「好、好、

好」，但不是所有人都可接受，卡夫「改良」了「口味」，使芝士有更多人受落、享用。



麥當勞股價於２０２０年自２２０美元急跌至百多美元！近一年急升回２４０美元新高。反

彈力強，亦見全球疫情之下，「Ｄｒｉｖｅ－ｔｈｒｏｕｇｈ」等模式甚受消費者歡迎，且即買

即食，又可外賣，簡單直接，生意見俏。３０多年前至今，由幾美元升至今天的二百多美元，複

式升幅驚人。麥當勞的「Ｂｉｇ Ｍａｃ」行銷全球（１９６８年），由於麥當勞「生產線」及

「用料」都是標準化的。因而「Ｂｉｇ Ｍａｃ」於全球各地的售價，可以「視」為價格比，亦

可視為一「匯率」角度分析、參考各地匯價「強弱」。



美匯指數並不包括人民幣。１９８０年代，美匯急升，１９８５╱１９８７美元急挫，日圓

及西德馬克急升，美匯指數自１９８７╱１９９２年期間急回下。２０００╱２０１０年，美元

又再反覆回下。「９．１１」及「次按」事件，打擊美元，亦有「ＱＥ」推出。英《經濟學人》

雜誌，見「Ｂｉｇ Ｍａｃ」全球大賣，利用「Ｂｉｇ Ｍａｃ」的全球價格編制了「Ｂｉｇ

Ｍａｃ Ｉｎｄｅｘ」（１９８６年）。正是體現了「購買力評價」（Ｐｕｒｃｈａｓｉｎｇ

Ｐｏｗｅｒ Ｐａｒｉｔｙ，ＰＰＰ）的觀念與「Ｌａｗ ｏｆ Ｏｎｅ Ｐｒｉｃｅ」：不少

服務不可能無阻力地流動，但「Ｂｉｇ Ｍａｃ」乃一極為特別的例子，產品質素、生產、２４

小時全天候全球可買賣，且服務形式也接近「一致」！因而「Ｂｉｇ Ｍａｃ Ｉｎｄｅｘ」便

成為易明及簡易的「匯價」參考。



以今年７月計，瑞士的「Ｂｉｇ Ｍａｃ」最貴，Ｎｏｒｗａｙ、瑞典及美國緊接跟隨。亞

洲區方面，新加坡的「Ｂｉｇ Ｍａｃ」比中日香港昂貴。當然，「Ｂｉｇ Ｍａｃ」只是麥當

勞產品其中之一。各地成本、工資有別，但「Ｂｉｇ Ｍａｃ Ｉｎｄｅｘ」正好提供有意義的

參考。「ＰＰＰ」匯價，與巿場的「浮動」匯價有不少差異。而「Ｂｉｇ Ｍａｃ」不代表所有

的「組合」。浮動匯價水平不代表正確無誤，亦可以有很大的偏差，資本流動及巿場因素會使匯

價與「價值」有不少偏差。例如２０２１年７月「Ｂｉｇ Ｍａｃ Ｉｎｄｅｘ」看，港元可能

「偏低」一點。但「７﹒７５╱７﹒８５」已執行多年，有「偏差」亦不足為奇。



由「Ｂｉｇ Ｍａｃ」指數看，瑞士漢堡包真的十分之昂貴，老友記們都話瑞士的「Ｂｉｇ



Ｍａｃ」太貴了。自１９８０╱１９８５年，美元兌瑞郎在３美元左右徘徊，近４０年，瑞郎一

升再升，自３瑞郎水平升至０﹒８２水平！近日依然比美元更強，在０﹒９１兌１美元徘徊，大

量資金流入瑞士，但「Ｂｉｇ Ｍａｃ」價格「貴」，亦見反映「事實」！不少瑞士產品近年售

價上升，亦反映瑞郎價上漲近４０年之久。



麥當勞股價亦升了３０年有多！大上升浪。產品組合有變，成本有變，但全球有售，且生產

線「統一」，使麥當勞成為行內的「代表」之一。西方飲食文化，「快、快、快」亦可認為是

「Ｊｕｎｋ Ｆｏｏｄ」，但由汽水、番茄、快餐等看，西方的飲食受歡迎。



美南部有自身獨特的飲食文化，路易斯安那州有「ＴＡＢＡＳＣＯ」：辣椒汁。也行銷全球

，私人企業，已有百多年的歷史。美南部有「Ｃａｊｕｎ Ｆｏｏｄ」飲食文化，又近墨西哥，

因而飲食口味亦百花齊放，今時今日，有用了很久的「Ｂｉｇ Ｍａｃ Ｉｎｄｅｘ」，也可以

有「ＴＡＢＡＳＣＯ」「匯水」指數嗎？



全球企業甚多，麥當勞賣漢堡包，相信在全球擴展之下，其產品及經營形式，成為「購買力

評價」及「Ｌａｗ ｏｆ Ｏｎｅ Ｐｒｉｃｅ」提供簡易的「入門」計算參考。利用兩國（多

國）的物價指數去計算「ＰＰＰ」亦有限制，例如物價指數的構造。今天可用「Ｂｉｇ Ｍａｃ

」各地的「售價」衍生指數，也是麥當勞意料之外也。



「Ｂｉｇ Ｍａｃ」及其他產品，用料都是一樣，生產也一樣，銷售╱經營模式大同小異，

因而「ＰＰＰ」也好、「Ｂｉｇ Ｍａｃ」也好，都有貼近的計算╱參考價值。麥當勞以外，不

少企業都有產品全球行銷，其中在服務業，基本飲食的也有。相信經濟學家不會全面接受

「Ｂｉｇ Ｍａｃ Ｉｎｄｅｘ」，但對一般人言，「Ｂｉｇ Ｍａｃ」甚為容易了解接受，且

身在異地，吃「Ｂｉｇ Ｍａｃ」乃常事，「比較」價格，多認為西歐，美日等地的麥當勞都

「貴、貴、貴」。人手貴，外地服務業產品「貴」。「Ｂｉｇ Ｍａｃ Ｉｎｄｅｘ」可說是少

有的意外衍生產物。



「Ｂｉｇ Ｍａｃ」的部分地區商標今天已由「Ｓｕｐｅｒｍａｃ’ｓ」取得。愛爾蘭的

「Ｓｕｐｅｒｍａｃ’ｓ」於２０１９年初取得歐盟╱英國「Ｂｉｇ Ｍａｃ」的商標權！當然

，麥當勞仍可力保「Ｂｉｇ Ｍａｃ」於美國等地的商標，但「Ｂｉｇ Ｍａｃ Ｉｎｄｅｘ」

會否又有新的「計算偏差」？！相信有可能再成為新的「爭奪戰」了。世事難料，但「計價」依

舊呢！《資深市場人士 黃溢華》



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