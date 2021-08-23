《容我世說－張翠容》大局未定：阿富汗另一場潛在內戰

《容我世說》過去一星期阿富汗局勢突變，塔利班迅速奪權，令全球震驚。但塔利班可以就

此坐穩政權嗎？看來未必，而且恐怕會陷入另一場內戰。現在，北方聯盟和塔利班就好像再次調

換角色，重演上世紀９０年代的戰鬥，至少年長一輩的阿富汗人，正感到山雨欲來。



恐懼，不僅來自塔利班捲土重來所帶來的不確定性，令阿富汗人更害怕的是仇恨撕殺，爭相

逃走的阿富汗人，他們心中有數。畢竟他們已經歷了４０年的戰爭，現在一心只想逃出這個國家

的戰爭怪圈。事實上，阿富汗的動盪不安，除內部因素外，大國也有不可推卸的責任，並欠阿富

汗人應得的和平呢！



就在上世紀７０年代末蘇聯入侵阿富汗之前，即五六十年代的歲月，阿富汗本是一個工農商

貿昌盛的國家，人們過著有社會秩序的生活。我認識一位曾於６０年代採訪阿富汗的美國老記者

，他告訴我當時的阿富汗人甚為時髦，而我２０年前探訪喀布爾時所入住的州際酒店，大門旁便

有一舞廳，雖已破落，卻仍依稀見到曾輝煌一時的痕跡，老記者指這個舞廳，可說是當時阿富汗

豐富文化生活的縮影。



再說遠一點，在中古歷史裡，位於中亞腹地的阿富汗出現過多個燦爛的王朝，不愧擁有

４０００年的文明史，乃是古絲綢之路的重要驛站。



可是，當各大強權要在阿富汗扶植代理人後，這個小國的惡夢便開始了。大英帝國在１９世

紀入侵阿富汗，乃是要建立一個親英政權，以對抗親俄的波斯，和削弱沙俄的影響力。到了蘇聯

於１９７９年攻佔阿富汗，目的也是要扶植親蘇政權，當時美國為了制衡蘇聯開始插手阿富汗，

鼓勵及支援抗蘇聖戰者，到「９．１１」向阿富汗開戰後，親美傀儡政權成立。



不過，這傀儡政權「北方聯盟」現在雖遭擊敗，總統加尼更落荒而逃，但當中有領導層成員

與塔利班在抗蘇及內戰期間結下不共戴天之仇，例如副總統沙雷（Ａｍｒｕｌｌａｈ

Ｓａｌｅｈ），不僅根據憲法自封為「看守總統」，並繼續力抗塔利班。他誓言，在任何情況都

不會向塔利班低頭，其追隨者則在街頭上揮舞「北方聯盟」統治時的阿富汗國旗進行抗議。



上世紀九十年代「北方聯盟」備受尊重的已故將軍馬蘇德，其子小馬蘇德帶領殘存政府軍，

會否與沙雷並肩作戰？這可能是個關鍵。此外，「伊斯蘭國」一支部在阿富汗亦蠢蠢欲動，甚至

抨擊塔利班，暴露出聖戰者之間的矛盾。還有另一股不可忽視的勢力，那就是巴基斯坦塔利班，

他們早前才在巴國境內對中國一車輛發動恐襲，而他們一直想征服阿富汗塔利班。



美國已表示不承認塔利班政權，那會否一如既往退居幕後暗助抵抗塔利班的各方力量？其他

各大國在承認與不承認之間繼續角力，而劣跡斑斑的塔利班又能否信守包容和解的承諾，似乎未

可樂觀。誰憐阿富汗老百姓？大家都似乎走在在阿富汗的迷途上，最後可能只有「人道」才是出

路，國際社會對此責無旁貸。《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》

