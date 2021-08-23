《鍾之日記》杭州官場地震，阿里跌跌不休

《鍾之日記》８月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



受科技股回升帶動，美股道指上周五（２０日）收市反彈２２５點，納指更升１﹒２％。香

江魚缸上周重挫１５４１點後，今日曾反彈逾６００點。恆指高開３１９點，一度升６０８點，

高見２５４５８點，不過午後中段升幅收窄，恆指一度僅升１８７點，見２５０３６點全日低。

恆指最終收報２５１０９，升２５９點或１﹒０５％。全日成交１６９７﹒７７億元。科指上周

五創推出後新低，今日反彈幅度較大，收升２﹒１％，報６０２１點。

中證監重申要推動中美審計監管合作，市傳當局正在考慮向擁有大量數據的企業施壓，如果

企業欲前往美國掛牌上市，必須將數據治理及監管交給第三方企業；另有消息指，政府可能從滴

滴獲得特殊權利的股份以加強控制。但鑒於於過去周末沒有新的行業跌入監管旋渦，Ａ場今日一

掃晦氣，早盤高開後愈升愈有，市場一片熱火朝天，尤以軍工、有色等板塊表現搶眼。滬綜指全

日彈１﹒４５％，報３４７７﹒１３點，創業板指數更飆３％。兩市全日成交額１３１３７億元

人民幣，較上一交易日增加４﹒９％，為近兩周新高。在連續兩日錄得逾百億元人民幣流出後，

外資今日通過陸股通重返戰場，全日流入１８﹒３億元人民幣。香港證監會日前批准ＭＳＣＩ中

國Ａ５０互聯互通指數期貨合約。花旗表示，該合約給與參與中國Ａ股市場的全球投資者一項重

要的風險管理工具，是促進長期資本流入內地市場的重要一步。



＊政治風波不斷，阿里逆市再瀉近４％＊



監管陰霾令中資科網股重挫，雖然騰訊（００７００）、美團（０３６９０）等股價終見起

色，不過風波不斷阿里巴巴（０９９８８）表現仍然低迷，午後報１５１﹒２元創新低，收市跌

３﹒７％，報１５２﹒１元。阿里８月連番捲入管理、政治風波，月初至今累跌近兩成，屢創香

港上市新低。

中央紀委國家監委２１日公布，杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律

審查和監察調查。而就在此前兩日，浙江省人大常委會機關黨組副書記馬曉暉則主動投案，正在

接受調查。此外，在上個月，已退休７年的浙江省委省政府原副秘書長張水堂因涉嫌嚴重違紀違

法也主動投案，目前正在接受調查。

阿里巴巴總部設於杭州，浙江杭州官場接連出事，難免令阿里的政治風險大增。周江勇自

２０１８年５月起出任杭州市委書記，亦一直支持阿里巴巴的發展。在周江勇落馬後，市場傳出

周江勇家族在螞蟻集團ＩＰＯ前突擊入股，螞蟻周日晚間緊急發表聲明，稱相關人員入股為不實

謠言。

另外，阿里人事再生變，內媒報道，阿里巴巴董事局主席張勇向全體員工發信，宣布俞永福

擔任本地生活公司ＣＥＯ，代表集團繼續分管包括本地生活公司、高德、飛豬在內的生活服務板

塊；他還將兼任已完成重組後的同城零售事業群總裁，向張勇匯報。



＊染藍名單出爐新貴集體飆，信義玻璃升最猛＊



恆生指數公司公布季檢結果，將信義玻璃（００８６８）、李寧（０２３３１）及招行

（０３９６８）納入恆指成份股，而交行（０３３２８）則被剔出。恆指成份股由５８隻擴大至

６０隻。是次季檢結果將於９月６日生效。變動生效後，招行於恆指權重為２﹒０２％，李寧為

１﹒６５％，信義玻璃為０﹒４８％。

恆生科技指數方面，攜程（０９９６１）獲納入成份股，權重為０﹒２５％，新東方在綫

（０１７９７）則被剔出。成份股數目維持３０隻。

至於恆生國企指數，李寧及京東物流（０２６１８）獲納入，權重分別佔２﹒６４％及

０﹒７１％。世茂集團（００８１３）及安徽海螺水泥（００９１４）被剔除。成份股數目維持

５０隻。

獲納入指數的股份全線走高，其中，信義玻璃表現最佳，全日抽升７﹒４％，李寧漲

５﹒３％，招行升４﹒４％，攜程集團彈０﹒９％。

遭剔除指數的股份，大部份表現低落，交通銀行挫３﹒７％，新東方在線跌１﹒２％，京東

物流跌０﹒４％，世茂跌０﹒９％，惟海螺水泥仍升１﹒２％。



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