【Ａ股外援】富時羅素旗艦指數季審出爐，愛美客等７１隻Ａ股納入

《經濟通通訊社２３日專訊》國際指數編制公司富時羅素於北京時間上周五（２０日）晚間

公布了旗艦指數最新的季度審議結果。旗艦指數富時全球股票指數系列（富時ＧＥＩＳ）新納入

７１隻Ａ股，其中大盤股１１隻，中盤股１２隻，小盤股４１隻，以及微盤股７隻。此外，還有

部分此前已納入的Ａ股標的因市值大小變動進行了分類調整。以上變動將於９月１７日收市後（

９月２０日開市前）正式生效。

１１隻大盤股包括新產業（深：３００８３２）、穩健醫療（深：３００８８８）、愛美客

（深：３００８９６）三隻醫療器械股；安克創新（深：３００８６６）、傳音控股

（滬：６８８０３６）、斯達半導（滬：６０３２９０）、中微公司（滬：６８８０１２）、滬

硅產業 Ｕ（滬：６８８１２６）五隻消費電子或半導體行業股；還有國電電力

（滬：６００７９５）、金山辦公（滬：６８８１１１）、石頭科技（滬：６８８１６９）。

１２隻中盤股包括國際醫學（深：０００５１６）、康泰醫學（深：３００８６９）兩隻醫

藥生物股；粵電力Ａ（深：０００５３９）、晉控電力（深：０００７６７）、江蘇國信

（深：００２６０８）、東華能源（深：００２２２１）等電力、能源類股；華林證券

（深：００２９４５）、湘財股份（滬：６０００９５）２隻券商類股，柏楚電子

（滬：６８８１８８）、道通科技（滬：６８８２０８）等計算機板塊，以及本鋼板材

（深：０００７６１）和居然之家（深：０００７８５）。



＊山東墨龍Ａ被剔除指數＊



此外，本次調整涉及４隻Ａ股被剔除指數，包括大盤股東方雨虹（深：００２２７１）；小

盤股ＳＴ凱樂（滬：６００２６０）；微盤股永冠新材（滬：６０３６８１）、山東墨龍

（深：００２４９０）。

富時羅素本次只對指數成分股進行例行技術調整，不涉及Ａ股納入因子的變化。需要注意的

是，此次公布的只是初步名單，富時羅素還將根據市場情況（如滬深股通標的調整）來對上述名

單小幅調整，最終納入名單將在指數生效日前確定。（ｌｃ）

