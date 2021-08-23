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即市新聞

23/08/2021 09:25

【重拳監管】官場地震，杭州開展影響親清政商關係的專項治理

　　《經濟通通訊社２３日專訊》近日，杭州官場人事地震發酵。在此前，杭州市紀委監委已部
署開展影響親清政商關係突出問題專項治理，主要聚焦領導幹部防止利益衝突事項自查自糾、領
導幹部違規借貸專項治理「回頭看」以及規範領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為三個
方面，覆蓋全體在職以及近三年以來退休、離職的領導幹部。杭州各地各單位則同步開展本級管
理領導幹部自查自糾。
　　專項治理明確了可能存在的１０種利益衝突情形，要求領導幹部進行自查檢視，採取即時報
告、書面呈交的方式反映問題，並於３個月內主動完成糾改。之後，杭州市紀委監委根據自查申
報的內容，結合信訪舉報和巡視巡察等反映的相關問題線索，以抽查人數不少於自查人數的
１０％，對市管領導幹部問題糾改完成情況進行再檢查。據統計，自開展專項治理以來，各地各
單位共組織２﹒４８萬名幹部進行自查檢視。
　　在領導幹部違規借貸專項治理「回頭看」中，杭州市紀委監委牽頭有關部門組織對涉及相關
人員及款項進行逐人逐筆核實，對發現未按規定報告或者存在違規借貸問題的，進行嚴肅問責，
涉嫌違紀違法行為的堅決查處。
　　此外，本次專項治理要求，即便領導幹部本人沒有參與違規經商辦企，也不能置身事外。為
進一步規範市管領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企，杭州市紀委監委與相關部門結合領導幹
部個人重大事項報告開展核查，紀檢監察機關則根據核查結果開展隨機抽查、重點查核，對未如
實填報、未按規定糾改或糾改敷衍了事、弄虛作假的予以問責，涉嫌以權謀私、利益輸送的一律
嚴肅查處，並加大案件查辦曝光力度。（ｌｃ）

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