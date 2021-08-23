【重拳監管】科技監管風暴中基金經理退守，中企暫停赴美ＩＰＯ

《經濟通通訊社２３日專訊》中國行業監管節節推進，互聯網巨頭股價跌跌不休，令不少中

企暫緩上市計劃，境內外基金經理亦紛紛離場，以躲避監管措施的風險「暗礁」。

據《證券時報》報道，一系列新政下，多家中國企業先後終止了赴美ＩＰＯ進程。其中，小

紅書、哈囉出行、七牛雲、Ｋｅｅｐ撤回了赴美ＩＰＯ計劃，喜馬拉雅、貨拉拉則取消赴美

ＩＰＯ，背後的美元基金也隨之陷入了最焦慮的時刻。

有業內人士認為，盡管赴美上市之路並未被「堵死」，但預計短期內企業赴美上市的熱度將

驟降，已在美上市的中概股也將承壓。此外，這輪審查和監管，還將對美元基金接下來的募資造

成影響，企業的融資節奏和估值也將面臨下調壓力。



＊境內外基金經理清倉中概股＊



Ａｌｐｈａｌｅｘ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ駐香港董事總經理Ａｌｅｘ

Ａｕ表示，站在外資的角度，他認為政府正在做的事情是前所未有的，投資者需要重新考慮投資

中國的理由和風險。上個月，他賣掉全部中國科技股持倉，並在１－２周前對該板塊增加了空頭

頭寸。此外他買入中資銀行、基建、電信等防禦性的舊經濟股票。

一些內地機構也選擇撤離。華泰柏瑞基金經理何琦表示，自己已經沒有該板塊的持倉。目前

可能還沒有到底部，監管下一些公司的商業模式等會不會有改變還不能確定。他說，目前針對互

聯網公司的監管主線就是數據、隱私安全，未來可能會有陸續的補充內容圍繞這個方面。

近一個月前，中國教育「雙減」政策落地引發了對行業廣泛整頓的擔憂，互聯網平台更被視

為監管重點，令其盈利前景蒙陰。部分大型國際基金對這場整頓風暴始料未及，著名基金經理Ｃ

ａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ已將中國股票敞口降至零。



＊騰訊成為全球市值失血最多的股票＊



彭博匯總數據顯示，從今年年初高點跌落至今，騰訊控股逾４０００億美元市值灰飛煙滅，

市淨率跌至２００５年低位附近。全球市值失血最多的四家公司－－騰訊（００７００）、阿里

巴巴（０９９８８）、快手（０１０２４）和美團（０３６９０）市值合計蒸發超過１萬億美元

。在科技股的拖累下，ＭＳＣＩ中國指數與ＭＳＣＩ ＡＣ全球指數的比值創下２００６年以來

的新低。

大型科網股走低也拖累了追蹤它們的指數型基金表現。美國的Ｋｒａｎｅ Ｓｈａｒｅｓ中

證中國互聯網基金今年回報為負４４％，而中國境內的交銀施洛德中證海外中國互聯網指數基金

、易方達中證海外中國互聯網５０交易型指數基金年迄今回報在中國偏股型基金中墊底。

（ｊｔ）

