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即市新聞

23/08/2021 11:22

【加碼調控】深圳千萬級學區房再拍賣，僅５人參與成交價大跌四成

　　《經濟通通訊社２３日專訊》８月初深圳優質學區房長城大廈的一套千萬級住宅在司法拍賣
中流拍，８月２０日，這套長城大廈學區房在二拍時，終於以每平方米近１０萬元（人民幣．下
同）成交，這個成交價與３個月前同一片區一學區房每平方米高達１７萬元相比，大跌４１％，
可見深圳學區房價格正接近「冰點」。
　　８月３日，深圳市福田區百花路四路２號長城大廈１棟Ａ４０５號住宅在司法拍賣中以評估
價格１０８４萬元起拍，但最後卻遭遇流拍，無人出價。８月２０日，這套學區房二拍時，起拍
價已經降低到８６７萬元，最終有５人報名參與競拍，經過４１輪角逐後，終於以１０３５萬元
的價格被人拍走了。成交單價約為每平方米９﹒８９萬元，相比每平方米１０萬元的二手參考價
而言，便宜了１１００元左右。在很多人看來，這次拍賣透露了一個重要信號　　住建部門公布
的二手房成交參考價（業內又稱「指導價」）成為深圳學區房的心理標桿。
　　長城大廈所在的深圳百花片區，是深圳極為優質的學區房，擁有深圳實驗學校（小學部、初
中部）、荔園小學等深圳最優質的中小學。今年５月，同樣是長城大廈所在百花片區，一套國城
花園的１２７﹒８２平方米的學區房的起拍價為１４５０萬元，但最終以２２０６萬元的價格成
交。國城花園的參考價為平方米１３﹒１萬元，但最終售價卻是平方米１７﹒２６萬元，遠遠高
於參考價。（ｊｔ）

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