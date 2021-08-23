【債務風險】寶能系陷流動性危機，姚振華稱堅決兌付每一分錢

《經濟通通訊社２３日專訊》昔日豪氣沖天幾乎在資本市場吞下萬科（０２２０２）

（深：０００００２）的寶能系，如今陷入流動性風險，內媒曝出寶能在信託和銀行的累計負債

高達８９５億元（人民幣．下同）。寶能集團旗下深圳市鉅盛華股份有限公司早前已承認有逾期

發生，另據內媒引述寶能集團董事長姚振華在一周前公司舉行的內部會議上指示，會堅決兌付每

一分錢。要持續加快推動各板塊經營工作。姚振華稱，疫情反復、經濟波動，對不少企業的發展

造成衝擊，寶能也遇到了階段性困難，但屬於發展中的困難，而且總量不大，在可控範圍內。

有業內人士擔心，姚振華的發言一定程度上反映了當前寶能資金流動性確實緊張，其債務危

機的帷幕或將由此拉開。市場的擔憂起始於７月２６日民生信託發布的一則公告，稱旗下「民生

信託．至信６５１號寶能投資信託貸款集合資金信託計劃」，融資人為寶能投資集團。該信託計

劃本金及利息合計約為２１﹒１６億元，截至２６日，民生信託未收到足額貸款本息，寶能投資

集團出現違約。



＊寶能系旗下存續債逾２００億人幣＊



用益信托網顯示，截至目前，上述信託計劃一共發售了１１隻分期信託貸款產品，金額合計

７﹒１５１億元，均在執行期。同時，為支持這些信託貸款融資，寶能系還質押了旗下正大發展

持有的深圳香蜜湖地塊項目公司３﹒６７５％股權，以及鉅盛華１﹒５％股權。另據統計，寶能

系旗下發債主體主要為鉅盛華和深圳深業物流集團股份有限公司，分別存續１４隻和５隻債券，

存續規模分別為１１７﹒２８億和９０億。

總部位於深圳的寶能集團，由姚振華持有１００％股權；寶能集團持有鉅盛華６７﹒４％股

份，鉅盛華則持有前海人壽５１％股權。作為寶能系重要的投資控股平台，今年６月底，鉅盛華

被評級機構列入信用觀察名單。（ｗｌ）

