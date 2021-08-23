【重拳監管】內媒調查：華爾街英語「學貸」過半來自度小滿

《經濟通通訊社２３日專訊》內地推出教育「雙減」政策，要求校外教育培訓機構轉為非營

利性質後，昔日分店遍布全球非英語地區的華爾街英語學習中心壞消息滿天飛，除四處閉店、辭

退員工外甚至拖欠員工工資外，目前市場關注的焦點，是各地學員群一夜之間更名為「討債群」

，單個學員動輒幾萬甚至幾十萬元（人民幣．下同）的巨額學費疑似打了水漂；更有不少學員至

今仍背負的「教育貸」，還貸進程並沒有隨著華爾街英語的關停而停止。

據一個由１０多位學員組建的志願者團隊向內媒《界面新聞》展示數據顯示，截至８月２２

日，６５５４名華爾街英語受害學員共涉及學費金額５﹒２億元，人均客單價近８萬元，其中超

過５２％的學員通過貸款方式付款。其中，２５％的學員沒有明確意識到自己在辦理貸款，僅

１７％的學員知道貸款利率。超過５０％的貸款資金來自度小滿金融旗下產品，其他使用較多的

產品還包括招聯消費金融、螞蟻旗下借唄花唄等。

該媒體還向學員發放問卷，在對問卷樣本進一步訪談過程中，不少學員表示，華爾街英語銷

售顧問在賣課過程中，會極力誘導以貸款形式支付學費，並推薦度小滿、招聯消費金融等特定教

育貸產品。對於是否與銷售強推的金融機構存在合作關係，一位在華爾街英語工作６年的銷售顧

問向媒體證實稱，度小滿與招聯金融的確與華爾街存在合作關係，其合作方式體現為，前者為華

爾街英語客戶提供專門的教育貸產品，在貸款手續費上予以減免，華爾街的銷售人員也將優先推

薦。



＊即便華爾街英語破產，學員仍有還款義務＊



上周有傳華爾街英語負責人對內通知，公司將於本周正式宣布破產。面對目前情況，更多學

員關注的是，如果華爾街英語破產，相應的貸款義務是否能夠進行免除？對此，中國政法大學知

識產權研究中心特約研究員趙佔領表示，從法律上看，學員的確有還款義務。

此番場景不經讓人聯想到早前蛋殼公寓暴雷，租客亦面臨同樣的問題。當其時，微眾銀行公

告稱，為保護租客權益，問題公寓租金貸租客不繼續還貸，也可以結清貸款。此次華爾街英語的

受害消費者，能否等來金融機構的兜底措施以及任何徵信保護措施，目前仍屬未知數。（ｗｌ）

