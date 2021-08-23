《廣匯論勢－鄭廣復》聯儲退市非偶然，美匯待９７相見

《廣匯論勢》環球主要央行行長將於本周四至周六，以視像形式出席Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏ

ｌｅ央行年會，由於歐洲央行及英倫銀行都不會出席，今次年會等於變成鮑威爾的獨腳戲。現時

市場仍在猜度聯儲局將在何時結束資產購買計劃，若然２０２３年開始加息，則當局最遲應在２

０２２年底完全停止資產購買計劃，理由是當局絕不可能一邊繼續買債（即使每月購買額度逐步

減少），但又一邊加息。資產購買計劃極其量以三步曲（慢、停、收）或是二步曲（停、收）進

行，目前未達「收水」條件，而加息理應按插在「停」之後，「收」之前或後，或在進行中。

以２０１７年為例，同年１０月開始縮表前已加息四次，在縮表期間同時多次加息。故不論

是Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會或是９月份的貨幣政策會議，焦點必然是聯儲局決定何時停止

資產購買計劃。筆者所知，目前最樂觀的分析是明年３月停買債、「收水」前開始加息，如此，

鮑威爾在９月份議息會後極有可能公布開始縮減或停止買債時間表。更早的話，就是本周的Ｊａ

ｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會了！



＊紐國再鷹難敵花旗鷹＊



上周新西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ）行長奧爾慌死人唔知佢恨加（息）的心，明示未來１８個

月要將指標利率調高至２厘以上，奈何紐元丁點正面反應都無，失守０﹒６９的近期密集區底部

後，直瀉至０﹒６８０５才略為喘定，可以肯定是因為近期聯儲局官員的就退市的言論搶盡了「

世界眼球」，以致本周的Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會成為焦點，大家都關注聯儲局「威」力

會否推動美元匯價進一步走強。

即使鷹如ＲＢＮＺ果真在１０月份貨幣政策會議後加息０﹒２５厘，我認為亦難擋聯儲局的

退市行動。從實際情況看，紐元利率上調０﹒２５厘，確實，以主要浮動匯率貨幣計，只有新西

蘭１０年期國債息率高於同期美債息，但亦難促使大量資金貪圖那丁點息差而流向紐元吧？若輪

避險，當以美國國債安全性及流動性最高。此外，在美元兌多數主要貨幣偏強之際，紐元兌美元

若獨自走強，豈非成為全球最強貨幣？這對新西蘭絕非好事！



＊歐元１﹒１７久守必失＊



歐元兌美元上周四失守１﹒１７後，翌日仍未能重新守穩該位，今早發力一舉衝破該位阻力

後，暫時在歐洲市仍可維持在該位之上。然而，ＥＣＢ早前決定調高通脹目標，顯然是為進一步

放寬貨幣政策鋪路。上周公布的歐元區７月份消費者物價指數（ＣＰＩ），整體按年升２﹒２％

，高於６月份的１﹒９％，符合預期，但核心ＣＰＩ按年升幅由０﹒９％放緩至０﹒７％，按月

計則整體及核心分別下跌０﹒１％及０﹒４％。不過，德國７月份生產者物價指數（ＰＰＩ）按

月及按年分別上升１﹒９％及１０﹒４％，大幅高於６月份的１﹒３％及８﹒５％，預示該國近

月ＣＰＩ通脹傾向上升。



＊德兩年期債息進一步下跌＊



不過，德國上周二拍賣２年期國債，平均息率為負０﹒７５厘，低於７月１３日拍賣同期國

債的負０﹒６７厘，反映市場並不預期歐元區利率將會走高。通脹預期進一步攀升，但債息卻進

一步下跌，即負利率情況更加嚴重，勢必加大歐元沽壓。目前要注意，若然 ＥＣＢ在９月份貨

幣政策會議後，宣布進一步放寬貨幣政策，歐元還可以守住１﹒１７這大型雙頂頸線嗎？筆者認

為，此關久守曾失，加上聯儲局退市已在計劃之中，ＤＥＬＴＡ變種病毒絕非美國隊長手持的盾

牌，它絕不可能阻止聯儲局收緊貨幣政策！美匯指數上周突破９３，最高升至９３﹒７３，只要

形勢大致如預期般發展，以簡單的雙底量度上升目標計，美匯指數將會升至９７﹒６７，相對而

言，歐元兌美元跌至１﹒１０５６才有望反彈。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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