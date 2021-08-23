《股林淘金－林家亨》電池起火要召回，韓國ＬＧ賠１０億

《股林淘金》上周五（２０日）美國聯儲局對新冠疫情確診之增加表示關注，令投資市場認

為其未來之退市步伐不會進取，美股由低位開始反彈，道指上升２２５點，納指上升１７２點。

美國通用汽車旗下的電能車Ｂｏｌｔ因為電池發生起火事件，需要召回７﹒３萬輛，成本涉及

１０億美元，通用汽車認為供應商韓國ＬＧ需要負責支付。近年來各地電池起火需要召回汽車事

件常有發生，這或會令消費者在選擇電車時更加趨向安全度較高的刀片電池，其生產商比亞迪（

０１２１１）未來可能受惠。

上周五港股在美ＡＤＲ收市價比上周五港股收市價如下：



比亞迪（０１２１１）升６﹒２８元

美團（０３６９０）升４﹒９３元

京東（０９６１８）升６﹒７１元

網易（０９９９９）升５﹒２元

騰訊（００７００）升９﹒０５元

港交所（００３８８）升８﹒４８元



預計港股今日（２３日）有明顯反彈，彈幅可能超過２００點，各類藍籌股應有不同程度的

升幅。



＊筆者持有上述比亞迪股份



《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

