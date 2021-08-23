【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。
公開市場今日有１００億元人民幣逆回購到期，即今日零投放零回籠。
公開市場本周共５００億元逆回購到期，其中周一到周五分別到期１００億元。（ｃａ）
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