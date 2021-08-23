【ＦＯＣＵＳ】《個人信息保護法》出鞘，平台「贏家通吃」難再

【ＦＯＣＵＳ】自２０１６年一單女學生因電話詐騙而猝死案，到有「全球最嚴隱私保護」

的《中華人民共和國個人信息保護法》由全國人大常委會最新表決通過，９﹒８９億內地網民每

日不經意動動手指留下的大數據軌跡，勢難再成平台巨擘的獨門競爭利器。市值自２月高點累計

蒸發逾萬億美元的ＡＴＭ（阿里、騰訊、美團）及快手，恐仍未見底。



＊明確以「告知－同意」為核心規則＊



健康掃碼、人臉識別、精準營銷、個性化推介、大數據殺熟……一場疫情推波助瀾數字化生

存，天量大數據每日經９﹒８９億內地網民的指尖，遊走於各類裝置、平台、雲端，便利背後，

私隱「裸奔」質疑不絕於耳。

經歷２００５年的《個人信息保護法（專家建議稿）及立法研究報告》；２００９年《刑法

》新增出售、非法提供公民個人信息罪等；２０１３年修改《消費者權益保護法》，規範保護消

費者個人信息權……２０１６年一單山東女學生因電話詐騙騙盡９９００元大學入學學費，最終

傷心過度猝死事件，終於為延宕十餘年、一度停滯五年的個人信息保護立法進程投下深水炸彈。

就在上周五（２０日），經全國人大常委會三次審議的草案終獲通過，將自１１月１日實施

，其中明確以「告知－同意」為個人信息保護核心規則，保障個人享有知情權、決定權。



＊違者可處營業額５％罰款甚至停業＊



最值關注的是，三審稿新增「個人信息可攜帶轉移」的條文，並要求重要互聯網平台「成立

主要由外部成員組成的獨立機構，對個人信息保護情況進行監督」、「定期發布個人信息保護社

會責任報告」。

此外，履行個人信息保護職責的部門，可查閱、復制有關合同、記錄、賬簿等；對與個人信

息處理活動有關的設備、物品可以查封或扣押；違反處理個人信息保護義務的，最高可處５千萬

或上年度營業額５％以下罰款，甚至可責令暫停業務或停業整頓。

新法一出，過去無往而不利的「流量＋算法」的贏家通吃手段勢成燙手山芋，而隨著商業變

現模式顛覆、合規成本增加，科技明星股的估值顯然仍未充分反映未來的情境，換言之，倘若業

務繼續減速（例如阿里最新季度收入錄逾兩年來首次遜於預期，騰訊季度營收增速同放慢至

２０１９年初以來最低），現時股價恐仍未見底。不過亦有市場人士指，如放長眼光至５年後，

目前將是最好的買入機會之一。

