《融天納地－溫天納》從平安好醫生看互聯網醫療產業發展

《融天納地》醫療資源地域配置不均、醫患溝通受阻，是目前國家醫療健康領域長期挑戰。

隨著「健康中國２０３０」作為國家戰略及政策背景，政府定必出台更多的產業政策為在線醫療

發展提供有利環境。投資界在分析政策影響的同時，亦需分辨不同企業的微觀因素，以免誤讀。

的確投資界近期出現誤解，觸發市場震盪。上周央媒評論文章指出內地各類互聯網醫院發展

迅速，必須在互聯網上嚴守處方藥到患者的「最後一公里」，確保用藥安全，讓人們在線上線下

都能安心就醫購藥。

筆者認為這應屬產業發展的正面政策，特別在就醫及用藥保障上，對部分多元化發展的線上

醫療集團有利，其優勢對比其他單純銷售藥品的線上企業更突顯。

隨著科技水平不斷提高，以互聯網和ＡＩ技術為首，疊加具體行業的發展策略為市場極度重

視的新概念。業界全力發展「互聯網＋行業」的新產業型態。以互聯網醫院行業龍頭平安好醫生

為例，企業持續發展各類醫療健康綜合服務的一站式互聯網平台，本周即將公布中期業績。截至

去年底，平安好醫生註冊用戶數３﹒７３億，較前年增長１８﹒３％，付費用戶３９８萬，付費

轉化率４﹒９％，其中醫療付費用戶佔比同比提升６﹒４個百分點至３５﹒１％。在疫情背景下

，平安好醫生日均咨詢量達９０﹒３萬人，疫情高峰期間平台訪問人次１１﹒１億。

在營收上，平安好醫生近年來持續增長，從２０１５年至２０２０年，年複合增長率達到

７０﹒５％。疫情更拉動了消費者於在線診療和線上購藥的習慣，利好互聯網醫療企業。受益於

政策刺激和疫情影響，過去幾年互聯網醫療快速發展，從戰略上，平安好醫生致力保持中國規模

最大、競爭力最強的互聯網醫療服務平台的地位，加速投入，故短線利潤或受壓，但中長線潛質

巨大。

在政策汰弱留強的過程中，企業集團背景更顯重要，以平安為例，股東層對企業有極大的支

持及協同效應，公司前五大客戶均來自平安系附屬公司或其存緊密合作的機構，在目前競爭激烈

的商業環境中，股東協同業務效應尤其重要，源自平安集團的支付和政府端渠道優勢，強化企業

的核心競爭力。

業務構成上，平安好醫生的收入主要由在線醫療服務、消費型醫療、健康商城、健康管理及

健康互動四大板塊組成。其中，在線醫療服務承擔著平安好醫生醫療生態系統的流量入口功能，

公司透過一系列ＡＰＰ程式產品，再通過智能輔助及自有和外部醫師向用戶提供包括在線諮詢、

轉診及掛號、住院安排及二次診療意見等服務，並在取得客戶資源後，引導向其他的業務，實現

商業營運模式。

另外，消費型醫療是企業增長前景相對可觀且穩定的產業，該業務主要通過醫療機構滿足用

戶體檢、醫美、基因檢測等健康相關需求。截至２０２０年底，平安好醫生已覆蓋超過５﹒６萬

家醫療健康服務供應商，其中包括１６０多家醫美機構、４３０家中醫診所、近２３００家體檢

中心、近１８００家牙科診所、超２０００家線下健康管理商家、超５萬家診所，若線下網絡能

持續拓展，業務增長應可更為突出。

健康商城是平安好醫生目前最大收入來源，主要通過為用戶提供包括醫療健康產品、健身產

品及個人護理用品等實現盈利。健康管理及健康互動方面，平安好醫生以制訂各種健康計劃、工

具及活動，並向用戶推薦個性化內容以協助保持健康的生活方式為主要內容，目前相關業務佔整

體營收比重較低，發展空間巨大。

對比從醫藥電商著手布局的競爭對手阿里健康和京東健康，平安好醫生雖然半數收入來源於

健康商城，但其商業核心是以在線醫療為基礎的完整生態鏈打造，這與另外兩家公司存在明顯不

同，體現在收入結構上，阿里、京東的營收近九成均來自於醫藥電商板塊，而平安方面其業務佔

比明顯較低，故此在單純用藥規範上，未來所受的影響同樣較低。平安好醫生專注的線上問診技

術上網絡問診可分為醫師咨詢和智能問診兩條細分，醫師水平及線上醫療質量明顯高於同業。

互聯網醫療行業在內地仍在起步，發展空間遼闊。參考統計，去年中國移動醫療用戶規模６

﹒６１億人，市場規模達到５４４﹒７億元。在細分領域中，在線問診和在線預約掛號滲透率最

高，分別為６８﹒４％和６５﹒４％，在線醫療市場規模２０２３年預計可達１３７８億元。若

按收入規模計算，去年平安好醫生在線醫療業務市佔率為５﹒２％，未來空間遼闊。

上周五，筆者接受中央廣播電視總台大灣區節目訪問，分析互聯網醫療領域發展的機遇。國

家經濟正進行結構性改革，新政策將持續鞏固各產業長遠發展的基礎。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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