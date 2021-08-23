《匯市一周－徐惠芳》觀望Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ會議美元續強

《匯市一周》本周首要焦點是周四（２６日）開始的傑克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ

Ｈｏｌｅ）年會，重頭戲自然是聯儲局主席鮑威爾周五（２７日）的發言。其他焦點包括：美國

經濟數據，包括周一（２３日）的美國成屋銷售數據、周二（２４日）的新屋銷售、周三（２５

日）的耐用品訂單，以及周五的個人開支價格指數。



一年一度的Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ全球央行行長經濟研討會，本周四將揭開序幕，關注

各國央行領袖就經濟和貨幣政策發表意見和指引。聯儲局、歐洲央行和英倫銀行領袖的意見最受

市場注視。



上周美國聯儲局主席鮑威爾出席活動時表示，變種新冠病毒擴散再次為經濟帶來挑戰，影響

美國經濟復甦步伐，言語間沒有為貨幣政策是否正常化回應。但聯儲局政策會議紀錄內，顯示局

方部分官員支持貨幣政策應及早邁向正常化，暗示明年首季應縮減買債及最快明年第三季開始加

息，較原先聯儲局計劃時間推前。有關內容表明聯儲局正積極研究貨幣政策正常化，吸引資金流

入美元資產，美元突破五個月高位，高見９３﹒７０。



聯儲局會議紀錄前後，澳洲聯儲和新西蘭聯儲分別公布會議紀錄和利率會議。由於澳洲和新

西蘭再遇上新冠變種病例，感染人數見反彈，料經濟再次遇上困阻。兩聯儲銀行分別否決收緊貨

幣政策取態，並表示如有需要隨時再次考慮放寬貨幣政策，擴大買債規模。消息公布後，澳元及

紐元分別跌至８個月低位。技術上，澳元及紐元的月圖，分別見回調８５﹒２％及７３﹒６％。

若澳元兌美元繼續下行，將測試九個月前低位０﹒６９８８。紐元兌美元突破０﹒６８２３支持

，將可能測試下一級支持位０﹒６７２１。



德國公布，７月ＰＰＩ月率為１﹒９％，前值１﹒３０％，預期０﹒８０％；年率為

１０﹒４％，前值８﹒５０％，預期９﹒２０％。歐元現時反彈至１﹒１７２５水平整固，趨勢

往下，上方阻力１﹒１７７０、１﹒１７９０。



英國國家統計局公布，英國７月零售銷售按月減少２﹒５％，預期為增加０﹒４％；按年增

加２﹒４％，預期為上升６％。期內，扣除能源的零售銷售按月減少２﹒４％，預期為增加

０﹒３％；按年增加１﹒８％，預期為上升５﹒７％。



英鎊窄幅波動，英國７月通脹指標放緩，４個月來首次低於經濟學家預期。英鎊現時在

１﹒３６５０水平整固，趨勢往下，上方阻力１﹒３７５０、１﹒３８１０。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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