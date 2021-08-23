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即市新聞

23/08/2021 11:32

《金石為開－黃威》金價震盪無方向，市場聚焦央行年會

　　《金石為開》過去一周黃金基本維持窄幅震盪格局，累計升幅不足０﹒１％。市場仍在權衡
新冠疫情帶來的不確定性及美聯儲對於縮減ＱＥ的態度。美國疫情上周的惡化速度超出預期，加
上７月經濟數據疲弱，資金流入債市避險，美債息率小幅走低。不過美聯儲的會議紀要顯示縮減
購債已經漸行漸近，加上美元也繼續走高，對黃金不利。
　
　　美國７月會議紀要顯示，多數官員均認為如果經濟繼續如預期般改善，美聯儲今年開始收縮
債券購買計劃可能是合適的。由於通脹的快速上升，勞動力市場已接近令人滿意，目前市場普遍
預期美聯儲會在年底行動。因此９月及１０月的議息會議上，當局很可能就將宣布這一決定。繼
續往前推算，本周的Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ央行年會，鮑威爾可能會有所表示，投資者對此
頗為關注。
　
　　而另一方面，適逢美國新冠疫情進入新一輪高峰，新冠患者死亡人數又回升到２月份以來的
最高水平，醫療系統壓力再度激增。這可能導致美聯儲短期內再度變得謹慎，畢竟勞動力市場的
復甦能否真正達標，還需要一兩個月的數據支援。疫情導致短期但避險情緒升溫，資金流入債市
壓制息率。惟黃金並未充分受益於此，因為美元也吸引不少資金回流，美匯指數升至９個月高位

　
　　黃金在兩項因素的共同作用下，繼續在近期高位窄幅震盪。技術面看，金價升抵保歷加通道
中軌後面臨回吐壓力，短線處於強弱轉換的節點。美元的走強是制約黃金繼續反彈的重要因素。
建議投資者可先行減磅獲利，待短線局勢稍為明朗後再繼續跟進。
　
　　本周重點關注８月２６－２８日舉行的Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ央行年會，數據方面留意
美國７月耐用品訂單、ＰＣＥ物價指數及歐洲８月製造業ＰＭＩ初值。
《六福金融分析師　黃威》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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