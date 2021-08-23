《陶冬天下－陶冬》聯儲政策變調在即，中國刺激觀望為主

《陶冬天下》壞消息不斷的一周。上周美聯儲在談論減少購債規模，中國政府打算實施數據

隱私法，德爾塔病毒蔓延愈演愈烈，澳洲新西蘭突然宣布封城，數家大行調低美國經濟增長預測

，中國月度經濟數據差強人意，布蘭特原油期貨價格暴跌。政策、經濟、病毒三面夾擊之下，

ＣＢＯＥ恐慌指數ＶＩＸ大起大落，資金逃離股市轉入債市，富時全球指數上周下挫１﹒８％，

國債市場則挾勢上揚，美債德債日債等天堂資產利率下行。受到聯儲政策轉向和避險情緒升溫的

雙重作用，美元指數大幅上漲，收報近９３﹒５，這是去年４月以來的高位。黃金價格大致持平

，並未受惠於市場波動，石油價格則受到需求下跌預期的衝擊，大跌７％以上。



美國聯儲上周公布７月會議紀要。ＦＯＭＣ首次公開討論改變２０２０年３月開始的量化寬

鬆政策，「多數委員認為今年內開始降低購債額度是合適的」。筆者相信聯儲作出政策變更應該

是箭在弦上了，估計聯儲正式宣布縮減購債規模會在８－１０月發生，最有可能的是９月２１－

２２日的公開市場委員會例會上。政策開始實施則估計在１１月或１２月。



公開市場委員會用了「滿意」來形容目前的通貨膨脹。聯儲的中期通脹政策目標是２％，現

在ＣＰＩ升到５﹒４％，應該說當局在刻意淡化當下的物價壓力，維持通貨膨脹屬於過渡性性質

的判斷。同時貨幣當局認為就業目標尚未完成，需要繼續努力，疫情重燃更增加了經濟復甦的不

確定性。這種表述為政策回調的力度畫出一條線。以目前美國已經見到的經濟增長和通貨膨脹，

貨幣當局到了必須要作出一些舉動的時候了，這是聯儲的責任，也是紓緩資產價格暴漲的手段。

不過體系內的流動性真正收縮，恐怕需要等到明年中左右。聯儲對通脹的表述，是在暗示目前的

通貨膨脹並未到倒逼貨幣政策的地步，而且還要看疫情發展。及早動手、緩步慢行是筆者對這份

會議紀要的解讀。



中國７月份的月度經濟數據都不太理想。除了受到疫情和季節性因素的影響外，筆者覺得消

費受到居民收入預期的影響，工業受到房地產業收縮的影響。疫情后的複甦應該分為兩個階段，

第一階段是產業鏈的修復，封城停工帶來經濟活動的暴跌，解禁之後就會有一次Ｖ型反彈。這在

中國去年５月開始發生了，在美國今年３月開始出現，歐洲也開始有了，日本滯後一點。第二階

段是資產負債表的修復，換一句話說，消費者兜裏的錢要回來，企業帳戶裏的資金要回來。儘管

各國在就業市場都有明顯改善，但是最後那一點復甦卻可能需要很長的時間。



中國經濟現在面臨的問題是，第一階段修復已經完成，第二階段修復卻需要時間。還有一部

分人失業，最近的監管政策也會增大部分行業的就業問題。沒有失業的人，對未來的收入預期也

作出下調，這就反映在消費數據上。至於企業，中小企業的資金問題十分嚴重，房地產開發商的

資金問題十分嚴重，影響了他們的投資，並向產業鏈上下游傳導。不過，目前所見經濟放緩比較

溫和，仍在政府的預期範圍之內，所以政策焦點相信不在穩增長上，調結構、強監管、壓槓桿仍

是重點。下半年地方專項債發行會增加，財政上會多一些彈藥儲備，發力恐怕要到年底，規模也

可能有限。



進入７月後，不僅中國的月度數據疲弱，美國也是一樣。疫情重燃和收入預期回落是橫亙在

全球第二期復甦面前的兩道坎，正如筆者所預言的，復甦路途不會一帆風順，不過復甦方向仍會

繼續。



本周有三件大事需要密切觀察，第一件是港股和中概股的表現，在嚴重超賣之後是否有一輪

反彈，第二件是８月２６日或之前美國政府需要提交新冠病毒溯源報告，這可能成為新的地緣政

治熱點。第三件是８月２６－２８日在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ舉行的聯儲年會，這是聯儲提

出減少購債規模的第一個潛在時間點，不過估計鮑威爾會等到９月公開市場委員會會議上才作決

定。除此之外，歐洲央行貨幣政策會議紀要和美國上月通脹數據也值得關注。《陶冬》



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