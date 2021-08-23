《缸邊隨筆－石鏡泉》Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ　ＨＯＬＤ

《缸邊隨筆》Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ ＨＯＬＤ，是Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ後加多

個ＨＯＬＤ，打住。



那年，當時的美國聯儲局主席伯南克在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ的銀行家年會上公布美國

ＱＥ退市意圖，為市場落了個大炸彈。今年，市場預期聯儲局主席鮑威爾又會在Ｊａｃｋｓｏｎ



Ｈｏｌｅ宣布退市、加息意圖，但筆者估，不會，鮑威爾會ＨＯＬＤ，原因？



當年伯南克的政經大圍形勢好，可以退市，只不過退退下，美經濟又差了，才不再退，今時

鮑威爾所面對的政經大圍環境不好，怎好退？



市場對聯儲局會退市加息的預期增加了，是因為７月的聯儲局議息會，多了聯儲局官員贊成

要退市，以至加息，但這些官員表了甚麼態？以下取自會議紀錄，大家看好了。



１﹒ Ｍｏｓｔ ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ ｊｕｄｇｅｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ Ｃｏｍ

ｍｉｔｔｅｅ’ｓ ｓｔａｎｄａｒｄ ｏｆ ’ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ ｆｕｒｔｈｅｒ

ｐｒｏｇｒｅｓｓ’ ｔｏｗａｒｄ ｔｈｅ ｍａｘｉｍｕｍ－ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ

ｇｏａｌ ｈａｄ ｎｏｔ ｙｅｔ ｂｅｅｎ ｍｅｔ﹒ Ａｔ ｔｈｅ ｓａｍｅ

ｔｉｍｅ， ｍｏｓｔ ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ ｒｅｍａｒｋｅｄ ｔｈａｔ ｔｈｉｓ

ｓｔａｎｄａｒｄ ｈａｄ ｂｅｅｎ ａｃｈｉｅｖｅｄ ｗｉｔｈ ｒｅｓｐｅｃｔ ｔｏ

ｔｈｅ ｐｒｉｃｅ ｓｔａｂｉｌｉｔｙ ｇｏａｌ﹒



２﹒ Ｍｏｓｔ ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ ｎｏｔｅｄ ｔｈａｔ，

ｐｒｏｖｉｄｅｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｅｃｏｎｏｍｙ ｗｅｒｅ ｔｏ ｅｖｏｌｖｅ

ｂｒｏａｄｌｙ ａｓ ｔｈｅｙ ａｎｔｉｃｉｐａｔｅｄ， ｔｈｅｙ ｊｕｄｇｅｄ

ｔｈａｔ ｉｔ ｃｏｕｌｄ ｂｅ ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ ｔｏ ｓｔａｒｔ

ｒｅｄｕｃｉｎｇ ｔｈｅ ｐａｃｅ ｏｆ ａｓｓｅｔ ｐｕｒｃｈａｓｅｓ ｔｈｉｓ

ｙｅａｒ﹒



３﹒ Ｖａｒｉｏｕｓ ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ ｃｏｍｍｅｎｔｅｄ ｔｈａｔ

ｅｃｏｎｏｍｉｃ ａｎｄ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ ｗｏｕｌｄ

ｌｉｋｅｌｙ ｗａｒｒａｎｔ ａ ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ ｉｎ ｃｏｍｉｎｇ

ｍｏｎｔｈｓ﹒



４﹒ Ａ ｆｅｗ ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ ｓｕｇｇｅｓｔｅｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ



Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｗｏｕｌｄ ｎｅｅｄ ｔｏ ｂｅ ｍｉｎｄｆｕｌ ｏｆ ｔｈｅ

ｒｉｓｋ ｔｈａｔ ａ ｔａｐｅｒｉｎｇ ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔ ｔｈａｔ ｗａｓ



ｐｅｒｃｅｉｖｅｄ ｔｏ ｂｅ ｐｒｅｍａｔｕｒｅ﹒



５﹒ Ｓｅｖｅｒａｌ ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ ｓａｗ ｂｅｎｅｆｉｔｓ ｔｏ

ｒｅｄｕｃｉｎｇ ｔｈｅ ｐａｃｅ ｏｆ ｔｈｅｓｅ ｐｕｒｃｈａｓｅｓ ｍｏｒｅ

ｑｕｉｃｋｌｙ ｏｒ ｅａｒｌｉｅｒ ｔｈａｎ Ｔｒｅａｓｕｒｙ ｐｕｒｃｈａｓｅｓ



ｉｎ ｌｉｇｈｔ ｏｆ ｖａｌｕａｔｉｏｎ ｐｒｅｓｓｕｒｅｓ ｉｎ ｈｏｕｓｉｎｇ



ｍａｒｋｅｔｓ﹒



６﹒ Ｓｅｖｅｒａｌ ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ ｉｎｄｉｃａｔｅｄ ｔｈａｔ

ｔｈｅｙ ｗｏｕｌｄ ａｄｊｕｓｔ ｔｈｅｉｒ ｖｉｅｗｓ ｏｎ ｔｈｅ

ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ ｐａｔｈ ｏｆ ａｓｓｅｔ ｐｕｒｃｈａｓｅｓ ｉｆ ｔｈｅ

ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｅｆｆｅｃｔｓ ｏｆ ｎｅｗ ｓｔｒａｉｎｓ ｏｆ ｔｈｅ

ｖｉｒｕｓ ｔｕｒｎｅｄ ｏｕｔ ｔｏ ｂｅ ｎｏｔａｂｌｙ ｗｏｒｓｅ ｔｈａｎ

ｃｕｒｒｅｎｔｌｙ ａｎｔｉｃｉｐａｔｅｄ ａｎｄ ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｌｙ

ｈｉｎｄｅｒｅｄ ｐｒｏｇｒｅｓｓ ｔｏｗａｒｄ ｔｈｅ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ’ｓ

ｇｏａｌｓ﹒



所有的謂可退市，都是指在未來數月，Ｃｏｍｉｎｇ ｍｏｎｔｈｓ，而第６點則表明，如

疫情惡化，他們的退市言論會縮沙。



好了，今周就有Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ的銀行家會，在這幾日間，鮑威爾能否清楚、肯

定美國的疫情一定不會變劣？如鮑威爾不能肯定的話，則鮑威爾在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ，

是否應ＨＯＬＤ住任何退市、加息的言論？他頂多可以講的是：



聯儲局會考慮在未來數月至年中，退市加息，如果美國的疫情受控，經濟好轉，就業旺盛，

而通脹又有壓力……



鮑威爾這個表態是鷹？是鴿？還是兩者皆不是？



７月的聯儲局議息會，是在發布７月的通脹、消費者信心、工業製造、樓房數據之前開的，

在近日發布的這些數據並不顯示美國經濟前景不是一片大好，沒有烏雲。



但相信鮑威爾尚要考慮個更大的局：



１﹒以前美國國債廣受海外投資者及外國政府歡迎，但自２０１５年後，外國政府持有美債

額只是平穩，鮮再增持，這可能是美債息已過低，美匯又見波動，回報與收益不對稱，自然會收

手；



２﹒外資減持美債後，購買美財政部所發行的債，基本由聯儲局哽晒，聯儲局一直以每月買

８００億元（美元．下同）美債、４００億按揭債來支持美經濟；



３﹒當美財政部每月所發的債額不多於８００億，就會被聯儲局全「包起」，美債息就見平

穩以至緩跌，這是至２０２０年３月都如是；



４﹒但在２０２０年３月之後，美財政部所發的債，月均多於聯儲局所能承買的８００億之

上，每月多８０億至２８０億不等。不過市場上又沒有相匹配的資金來買入這些債，結果美１０

年期債息就由２０２０年５月時的０﹒８厘，逐月上升至２０２１年３月的１﹒７厘；



５﹒美財政部見美１０年期債息會衝２厘關，會為市場帶來震動，便不再發這麼多長債，而

是改動用存在聯儲局的儲備，來應付美國政府增加了的開支，而這個美財政部在聯儲局的儲備金

，亦由最高時期的逾１﹒８兆元，數月內快速回下至０﹒６兆元；



６﹒由於美財政部少發了債，用了「儲備」來支付開支，市場上便少了可供投資的債資產，

於是由２０２１年３月起，美國金融界這些閒錢便只好存放在聯儲局的零息隔日回購ＲＲＰ安排

中，這個額亦由３月時的３０００多億元，增至聯儲局７月議息會前的６０００多億元，近日更

升至逾萬億美元；



７﹒聯儲局於６月的議息會議中，提出了對ＲＲＰ資金付０﹒０５厘息（之前是零息的）。

一加息之後，這個逆回購金額就數夜內，爆上逾９，０００億元。這個金額爆上是必然的，因為

投資基金由零息一轉而可收到０﹒０５厘息，是天掉餡餅。因為當時的３月期債據息是不逾

０﹒４厘，而１月期票據則是零息以至有時要負息；



８﹒為甚麼聯儲局要突然鷹起來付ＲＲＰ ０﹒５厘，多於３月期票據息？其中一個考慮是

太多錢在市場流動，可以使美債息，尤其是短期的３個月期的票據息，當用來計算衍生工具價值

的市場息見零，這會使逾５萬億元衍生工具計不出價，不能交收，這就會帶來市場核爆；



９﹒如今聯儲局已提升了ＲＲＰ息率至０﹒０５厘，是否已拆彈了？未，因為每月結算都「

炸彈」。



美財政部是要賣債以應付財政支出，其額不是百億計，而是按拜登的鴻圖，是以兆計，美息

又要否升？



當然聯儲局和財政部可以打這兩萬億的ＲＲＰ主意，發行短期票據來收納這批閒資，但一收

納之後，會否使到市場沒有足夠閒資去支持任何的市場波動，會重演２０１９年的Ｒｅｐｏ危機

（當時是錢少了，不是錢多了）。當時Ｒｅｐｏ（即銀行隔夜拆息之類）是被扯上１０多厘，而

美股跌逾２０％，要靠聯儲局泵水（ＱＥ）才能救回來，所以鮑威爾在Ｊａｃｋｓｏｎ

Ｈｏｌｅ最好還是Ｈｏｌｄ。《資深投資者 石鏡泉》



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