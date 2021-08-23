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23/08/2021 08:15

【施政前瞻】市民促再派消費券，林鄭：需考慮政府財政及香港經濟

　　《經濟通通訊社２３日專訊》特首林鄭月娥正就任內最後一份《施政報告》作公眾諮詢，她
昨日出席公眾諮詢會時，有市民希望政府明年再派發消費券。林鄭月娥回應稱，派消費券涉及很
多公帑，需要考慮政府財政情況及香港經濟；有校長希望盡早讓跨境學童到港上課，林鄭月娥說
，會要求教育局研究。

＊多管齊下增加土地供應＊

　　林鄭月娥表示，未來透過「明日大嶼」填海、新界北發展，以及釋放私人發展商農地和濕地
緩衝區發展，香港將有足夠的土地，香港有４６％土地是法定郊野公園，市民都很珍惜，不希望
開發，但不代表香港「無地可用」，強調政府已多管齊下增加土地供應，並已找到３３０公頃土
地，可以在未來１０年興建３１萬個公營房屋單位，當局會檢視如何壓縮程序，加快供應。談到
青年政策，她表示完全希望青年留在香港發展，但面對就近的大灣區，無理由放過發展機會。

＊大灣區青年就業計劃為青年提供多元發展＊

　　林鄭月娥又指，由於營商環境的轉變，多出的人手需要政府的培訓，最新港府正構思，如果
有些行業欠缺人手，由政府補貼，幫他進入新的有發展空間的行業，希望他在工作上接受培訓。
　　她提到，希望青年人留港發展，但鄰近的大灣區有超過８千萬人口，沒有理由放過機會，政
府的大灣區青年就業及創業計劃，均為青年提供多元發展。
　　有中學校長關注跨境學童下月能否恢復來港上課，林鄭月娥指教育局會研究，但仍須深圳一
方同意。（ｃｌ）

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