【企業盈喜】大陸航科料中期錄除稅後溢利不少於２５００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》大陸航空科技控股（００２３２）發盈喜，預期截至今年６月

底止六個月，將錄得除稅後溢利不少於２５００萬元，去年同期之除稅後虧損約３﹒９６億元，

主要歸因於商譽減值大幅減少和集團主營業務狀況改善的影響所致。（ｓｌ）



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